Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri 2024 || Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL ödenecek?

Giriş Tarihi: 01.04.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
15:13
Ziraat Bankası emekli promosyonu tutarı 2024 araştırmaları devam ediyor. Özel bankaların promosyon ücretleri 15 bin TL'yi bulurken kamu bankaları ise en fazla 5 bin TL veriyordu. Başkan Erdoğan'ın açıklaması doğrultusunda kamu bankalarının promosyon ödemeleri zamlandı. Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri, başvuru şartları ve ödeme tarihleri de netleşti. Maaşını bu bankaya taşımak isteyen SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri ise ''Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, başvuru şartları neler?'' sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. İşte detaylar…