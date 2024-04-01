Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri 2024 || Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL ödenecek?

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu merak ediliyor. Müşteri kazanmak isteyen özel bankaların promosyon yarışı sürüyor. Kamu bankaları da bu yarışa dahil oldu. Bu kapsamda kamu bankalarının emekli promosyonu ödemeleri güncellendi. Yeni zamlı promosyon tutarları emeklilerin gündemindeki yerini aldı. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL verilecek? İşte, 2024 Ziraat Bankası emekli promosyonu miktarı…