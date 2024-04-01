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Haberler Fotohaber Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri 2024 || Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL ödenecek?
Giriş Tarihi: 01.04.2024 15:13 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 15:13

Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri 2024 || Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL ödenecek?

Ziraat Bankası emekli promosyonu tutarı 2024 araştırmaları devam ediyor. Özel bankaların promosyon ücretleri 15 bin TL'yi bulurken kamu bankaları ise en fazla 5 bin TL veriyordu. Başkan Erdoğan'ın açıklaması doğrultusunda kamu bankalarının promosyon ödemeleri zamlandı. Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri, başvuru şartları ve ödeme tarihleri de netleşti. Maaşını bu bankaya taşımak isteyen SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri ise ''Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, başvuru şartları neler?'' sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. İşte detaylar…

Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri 2024 || Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL ödenecek?

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu merak ediliyor. Müşteri kazanmak isteyen özel bankaların promosyon yarışı sürüyor. Kamu bankaları da bu yarışa dahil oldu. Bu kapsamda kamu bankalarının emekli promosyonu ödemeleri güncellendi. Yeni zamlı promosyon tutarları emeklilerin gündemindeki yerini aldı. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL verilecek? İşte, 2024 Ziraat Bankası emekli promosyonu miktarı…

Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri 2024 || Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL ödenecek?

KAMU BANKALARI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ ARTIRILDI!

Geçtiğimiz günlerde Kayseri'de Cumhuriyet meydanında düzenlenen mitingde halka hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan emeklilere promosyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, konu ile ilgili açıklamasında "Kamu bankaları aylığa göre 8-12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri 2024 || Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL ödenecek?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre; Ziraat Bankası promosyonu ücretleri, aylığa göre 8-12 bin lira arasında olacak.

Ziraat Bankası'nın internet sitesinde yer alan bilgiler güncellendi ve şu ifadelere yer verildi:

''SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2024 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri 2024 || Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL ödenecek?

Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.''

Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri 2024 || Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL ödenecek?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI

Emekli vatandaşlar promosyon ödemesine ilişkin başvurularını kendilerine en yakın Ziraat Bankası şubelerinden, internet sitesinden, mobil uygulamadan ATM ve SMS aracılığıyla gerçekleştirebilir.

Ziraat Bankası'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

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