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Haberler Fotohaber Birinci turda oy kullanmayanlar ikinci turda oy kullanabilir mi? 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy kullanmayanlar 28 Mayıs'ta kullanabilecek mi? Oy kullanma hakkında tüm bilinmesi gerekenler!
Giriş Tarihi: 18.05.2023 15:29 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 15:29

Birinci turda oy kullanmayanlar ikinci turda oy kullanabilir mi? 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy kullanmayanlar 28 Mayıs'ta kullanabilecek mi? Oy kullanma hakkında tüm bilinmesi gerekenler!

14 Mayıs Pazar günü milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekillerini seçmek için sandığa gitmişti. YSK başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında adaylardan hiçbiri salt çoğunluk sağlayamadığı için seçimin ikinci tura kaldığını açıkladı. Bu sebeple Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı seçimi için tekrar sandığa gidecek. Recep Tayyip Erdoğan ya da Kemal Kılıçdaroğlu arasından cumhurbaşkanı olmasını istediği adaya tekrar oy verecek. Bu noktada ise seçmenler birtakım detayları sorgulamaya başladı. Peki, ilk turda oy kullanmayan ikinci turda oy kullanabilir mi? Yüksek Seçim Kurumu'na göre ikinci turda kimler oy kullanamaz ya da kullanabilir? İşte tüm merak edilenlere ait detaylar.

Birinci turda oy kullanmayanlar ikinci turda oy kullanabilir mi? 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy kullanmayanlar 28 Mayıs’ta kullanabilecek mi? Oy kullanma hakkında tüm bilinmesi gerekenler!

14 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimlerinde adaylardan hiçbiri salt çoğunluğu tamamlayamadığı için Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü tekrar sandığa gidecek. Bu noktada ise ilk turda çeşitli sebeplerle oy kullanamayan kişiler ikinci turda oy kullanıp kullanamayacaklarını sorgulamaya başladı. İlk turda 64 milyon seçmenden sadece 55 milyonu oy kullanmıştı. Peki, ilk turda oy kullanmayanlar ikinci turda oy kullanabilecekler mi? İkinci turda kimler oy kullanamayacak? İşte tüm detaylar.

Birinci turda oy kullanmayanlar ikinci turda oy kullanabilir mi? 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy kullanmayanlar 28 Mayıs’ta kullanabilecek mi? Oy kullanma hakkında tüm bilinmesi gerekenler!

İLK TURDA OY KULLANMAYAN İKİNCİ TURDA OY VEREBİLECEK Mİ?

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı için yarışmışlar fakat adaylardan hiçbiri yeterli oyu alamamıştı.Bu sebeple YSK başkanı Ahmet Yener cumhurbaşkanlık seçimlerinin ikinci tura kaldığını ifade etti. İlk turu Recep Tayyip Erdoğan %49,5 ile birinci tamamlarken Kemal Kılıçdaroğlu ise %44,89 ile ikinci olmuştu.

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Birinci turda oy kullanmayanlar ikinci turda oy kullanabilir mi? 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy kullanmayanlar 28 Mayıs’ta kullanabilecek mi? Oy kullanma hakkında tüm bilinmesi gerekenler!

YSK Başkanı Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların seçilme yeterliliğini kazanamadığını, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimin yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

Ahmet Yener yaptığı açıklamada " Saat 15.15 itibarıyla sisteme girilmesi devam eden 35 bin 874 oyun tamamının ilk iki sırada yer alan adaylarımızdan Sayın Recep Tayyipo Erdoğan'a verilmiş olduğu kabul ettiğimizde, oyun 49,54 olduğu görülmüştür. Aynı şekilde kalan oyların tamamının Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na verildiğinde de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyunun 44,85 olduğu görülmüştür. Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların seçilme yeterliliğini kazanamadığını, 28 Mayıs Pazar günü Ikinci Tur seçimin yapılmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Birinci turda oy kullanmayanlar ikinci turda oy kullanabilir mi? 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy kullanmayanlar 28 Mayıs’ta kullanabilecek mi? Oy kullanma hakkında tüm bilinmesi gerekenler!

İLK TURDA OY KULLANMAYAN SEÇMENLER İKİNCİ TURDA OY KULLANABİLİYOR!

İlk turda oy kullanmayan seçmenler, ilk turdaki seçmen kağıtlarıyla ikinci turda oy kullanabiliyor. Seçmen kağıdı üzerinde yer alan ifadede " 28.05.2023 pazar günü ikinci oylamanın yapılması halinde de geçerlidir" ifadesi yer aldı.

Birinci turda oy kullanmayanlar ikinci turda oy kullanabilir mi? 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy kullanmayanlar 28 Mayıs’ta kullanabilecek mi? Oy kullanma hakkında tüm bilinmesi gerekenler!

İKİNCİ TURDA KİMLER OY VEREMEZ?

18 yaşını doldurmuş her Türk genci oy kullanma hakkına sahip. Ancak birinci veya ikinci tur fark etmeksizin seçimlerde:

1) Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir),

2) Askeri öğrenciler,

3) Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar oy kullanamaz. Bu kapsam dışında kalanlar oy kullanabiliyor.

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