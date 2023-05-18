Giriş Tarihi: 18.05.2023 15:29 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 15:29

Birinci turda oy kullanmayanlar ikinci turda oy kullanabilir mi? 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy kullanmayanlar 28 Mayıs'ta kullanabilecek mi? Oy kullanma hakkında tüm bilinmesi gerekenler!

14 Mayıs Pazar günü milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekillerini seçmek için sandığa gitmişti. YSK başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında adaylardan hiçbiri salt çoğunluk sağlayamadığı için seçimin ikinci tura kaldığını açıkladı. Bu sebeple Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı seçimi için tekrar sandığa gidecek. Recep Tayyip Erdoğan ya da Kemal Kılıçdaroğlu arasından cumhurbaşkanı olmasını istediği adaya tekrar oy verecek. Bu noktada ise seçmenler birtakım detayları sorgulamaya başladı. Peki, ilk turda oy kullanmayan ikinci turda oy kullanabilir mi? Yüksek Seçim Kurumu'na göre ikinci turda kimler oy kullanamaz ya da kullanabilir? İşte tüm merak edilenlere ait detaylar.