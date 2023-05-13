Giriş Tarihi: 13.05.2023 14:01 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 14:01

14 Mayıs Seçim günü marketler açık mı? Seçim gününde marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve Milletvekillerini belirleyecek olan 14 Mayıs seçim gününde market çalışma saatleri merak ediliyor. İhtiyaçları doğrultusunda en yakınındaki A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour marketlerden alışveriş yapacak olan vatandaşlar 14 Mayıs Seçim günü marketler açık mı, marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt arıyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri dolasıyla seçim yasakları bulunuyor. Bunlar arasında marketlerin açık olup olmama durumu araştırılıyor. Peki 14 Mayıs Seçim günü marketler açık mı? Seçim gününde marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? İşte A101, BİM, ŞOK, market çalışma saatleri 2023