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Haberler Fotohaber 14 Mayıs Seçim günü marketler açık mı? Seçim gününde marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Giriş Tarihi: 13.05.2023 14:01 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 14:01

14 Mayıs Seçim günü marketler açık mı? Seçim gününde marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve Milletvekillerini belirleyecek olan 14 Mayıs seçim gününde market çalışma saatleri merak ediliyor. İhtiyaçları doğrultusunda en yakınındaki A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour marketlerden alışveriş yapacak olan vatandaşlar 14 Mayıs Seçim günü marketler açık mı, marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt arıyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri dolasıyla seçim yasakları bulunuyor. Bunlar arasında marketlerin açık olup olmama durumu araştırılıyor. Peki 14 Mayıs Seçim günü marketler açık mı? Seçim gününde marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? İşte A101, BİM, ŞOK, market çalışma saatleri 2023

14 Mayıs Seçim günü marketler açık mı? Seçim gününde marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Market çalışma saatleri 2023 seçimleri dolasıyla araştırılıyor. 14 Mayıs seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Milyonlarca vatandaşın oy kullanacağı seçim günü yapılmasına izin verilmeyen yasaklar da Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi ve marketlerin durumu da sorgulanır hale geldi. Peki 14 Mayıs Seçim günü marketler açık mı? Seçim gününde marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

14 Mayıs Seçim günü marketler açık mı? Seçim gününde marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

SEÇİM GÜNÜ 14 MAYIS'TA MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?

14 Mayıs'ta marketlerin aynı şekilde hizmet verecek. Seçim günü BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA açık olacak. Öte yandan AVM'ler de kapanmayacak.

YSK tarafından yayınlanan yasaklar şöyle:

  • Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.
  • Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.
  • Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.
  • Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.
  • Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.
  • YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.
  • Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.
  • Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.
  • Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.
  • Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek..
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14 Mayıs Seçim günü marketler açık mı? Seçim gününde marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

A101, BİM, ŞOK, MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

Genellikle, market mağazaları sabah saat 09:00 ile akşam saat 22:00 arasında hizmet verir. Fakat belirli bir market mağazasının açılış saatlerini öğrenmek için en iyi yol, mağazaya doğrudan telefonla veya internet üzerinden ulaşarak bilgi almak olmalıdır.

Sabah Açılış: 09.00

Akşam Kapanış: 22.00

14 Mayıs Seçim günü marketler açık mı? Seçim gününde marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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14 Mayıs Seçim günü marketler açık mı? Seçim gününde marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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