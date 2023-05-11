2018 Seçim Sonuçları |24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları ile partilerin oy oranları

2018 Seçim Sonuçları son dakika araştırmaları başladı. 60 milyonu aşkın seçmen, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilli genel seçimleri için sandık başına gidiyor. Tarihi güne sayılı günler kalırken geçmiş seçim sonuçları gündeme geldi. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek olmuştu. YSK'nın verilerine göre, yüzde %52,38 oy oranı elde eden Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı seçilmişti. Parti bazında ise en fazla oy oranı %42,28 ile AK Parti'ye aitti. Peki, YSK verileri ile 24 Haziran 2018 seçim sonuçları nasıldı, hangi parti yüzde kaç oy almıştı? İşte, konu hakkında merak edilen tüm detaylar…