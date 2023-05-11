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Haberler Fotohaber 2018 Seçim Sonuçları |24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları ile partilerin oy oranları
Giriş Tarihi: 11.05.2023 17:00 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 17:00

2018 Seçim Sonuçları |24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları ile partilerin oy oranları

Türkiye Genel Seçimleri için geri sayım devam ederken 2018 Seçim Sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 13. Cumhurbaşkanı yanı sıra 28. Dönem Milletvekillerinin belirleneceği seçimler, 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek. Tarihi güne doğru adım adım ilerlerken bir önceki seçimin sonuçları merak konusu oldu. Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekilleri 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimle belli olmuştu. O dönem seçimlerde Cumhurbaşkanı adaylığı için 6 isim yarışmıştı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları Meclis'te yer alacak olan AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti milletvekili sayısını belirlemişti. Peki, 2018 Seçim Sonuçları nasıldı? İşte, YSK resmi verileri ile 24 Haziran 2018 Seçim sonuçları ile partilerin oy oranları…

2018 Seçim Sonuçları |24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları ile partilerin oy oranları

2018 Seçim Sonuçları son dakika araştırmaları başladı. 60 milyonu aşkın seçmen, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilli genel seçimleri için sandık başına gidiyor. Tarihi güne sayılı günler kalırken geçmiş seçim sonuçları gündeme geldi. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek olmuştu. YSK'nın verilerine göre, yüzde %52,38 oy oranı elde eden Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı seçilmişti. Parti bazında ise en fazla oy oranı %42,28 ile AK Parti'ye aitti. Peki, YSK verileri ile 24 Haziran 2018 seçim sonuçları nasıldı, hangi parti yüzde kaç oy almıştı? İşte, konu hakkında merak edilen tüm detaylar…

2018 Seçim Sonuçları |24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları ile partilerin oy oranları

2023 SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

81 ilde oy verme işlemleri 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında tamamlanacak. Sandıklar açılmaya başladıkça Yüksek Seçim Kurulu verileri paylaşacak.

YSK açıklamasına göre saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak geçmiş seçim sonuçları bilgisine sayfanın en alt bölümünden ulaşabilirsiniz.

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2018 Seçim Sonuçları |24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları ile partilerin oy oranları

2018 TÜRKİYE GENELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

2018 Seçim Sonuçları |24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları ile partilerin oy oranları

2018 TÜRKİYE GENELİ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

2018 Seçim Sonuçları |24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları ile partilerin oy oranları

İSTANBUL CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ 2018

İstanbul İl Seçim Kurulu'nun birleştirme tutanağına göre, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için İstanbul'da 10 milyon 573 bin 543 seçmenden 9 milyon 304 bin 542'si oy kullandı. Bu oylardan 9 milyon 156 bin 802'si geçerli sayılırken 147 bin 740'ı geçersiz sayıldı.

Cumhurbaşkanı adaylarının İstanbul'da aldığı toplam oylar ise şöyle sıralandı:

Recep Tayyip Erdoğan: 4 milyon 578 bin 454

Muharrem İnce: 3 milyon 378 bin 21

Selahattin Demirtaş: 661 bin 761

Meral Akşener: 435 bin 558

Temel Karamollaoğlu: 86 bin 147

Doğu Perinçek: 16 bin 861

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