2018 Seçim Sonuçları |24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları ile partilerin oy oranları

Türkiye Genel Seçimleri için geri sayım devam ederken 2018 Seçim Sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 13. Cumhurbaşkanı yanı sıra 28. Dönem Milletvekillerinin belirleneceği seçimler, 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek. Tarihi güne doğru adım adım ilerlerken bir önceki seçimin sonuçları merak konusu oldu. Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekilleri 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimle belli olmuştu. O dönem seçimlerde Cumhurbaşkanı adaylığı için 6 isim yarışmıştı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları Meclis'te yer alacak olan AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti milletvekili sayısını belirlemişti. Peki, 2018 Seçim Sonuçları nasıldı? İşte, YSK resmi verileri ile 24 Haziran 2018 Seçim sonuçları ile partilerin oy oranları…