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Haberler Fotohaber 28. Dönem milletvekilleri listesi | 2023 Seçimleri ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeniden Refah, TİP milletvekilleri tam listesi il il yayında
Giriş Tarihi: 17.05.2023 23:31 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 23:31

28. Dönem milletvekilleri listesi | 2023 Seçimleri ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeniden Refah, TİP milletvekilleri tam listesi il il yayında

28. Dönem milletvekilleri listesi 2023 Seçimleri ardından araştırılmaya başlandı. Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü 13. Cumhurbaşkanı yanı sıra 28. Dönem Milletvekillerini belirlemek için sandık başına giderek oy kullandı. Sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırken yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili büyük oranda belli oldu. Bu gelişme sonrası 28. Dönem milletvekilleri isimleri ve partileri için araştırmalar hız kazandı. Peki, 28. Dönem milletvekilleri kimler oldu, hangi parti kaç milletvekili çıkardı, listede hangi isimler var? İşte, 2023 Seçimleri ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeniden Refah ve TİP milletvekilleri tam listesi

28. Dönem milletvekilleri listesi | 2023 Seçimleri ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeniden Refah, TİP milletvekilleri tam listesi il il yayında

28. Dönem milletvekilleri isimleri ve partileri araştırılıyor. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Türkiye Genel Seçimleri'nde seçmenler, hem 13. Cumhurbaşkanı hem de 28. Dönem Milletvekilleri için oy verdi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri, yeterli oy çoğunluğu sağlanamadığından ikinci tura kalırken yeni dönemde Meclis'te yer alacak milletvekilleri büyük oranda netlik kazandı. Bu noktada ise vatandaşlar, ''28. Dönem milletvekilleri kimler oldu, hangi parti kaç milletvekili çıkardı, listede hangi isimler var?'' sorularına yanıt aramaya başladı. AK Parti aldığı yüzde 35.58'lik oy oranıyla Türkiye genelinde en çok vekil sayısına sahip olan parti oldu. İşte, 2023 Seçimleri ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeniden Refah ve TİP milletvekilleri tam listesi

28. Dönem milletvekilleri listesi | 2023 Seçimleri ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeniden Refah, TİP milletvekilleri tam listesi il il yayında

SONUÇLAR AÇIKLANDI!

Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Oy sayma işleminin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kaldığı açıklandı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, adayların yeterli çoğunluğu alamadığını ve seçimlerin resmi olarak ikinci tura kaldığını açıkladı.

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28. Dönem milletvekilleri listesi | 2023 Seçimleri ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeniden Refah, TİP milletvekilleri tam listesi il il yayında

SON DAKİKA: İŞTE ADAYLARIN VE PARTİLERİN OY ORANLARI

YSK'nın açıklamasının ardından partilerin ve cumhurbaşkanı adaylarının da oy oranları netlik kazandı.

İşte adayların ve partilerin oy oranları

Recep Tayyip Erdoğan: %49.51

Kemal Kılıçdaroğlu: %44.88

Sinan Oğan: %5.17

Muharrem İnce: %0.44

28. Dönem milletvekilleri listesi | 2023 Seçimleri ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeniden Refah, TİP milletvekilleri tam listesi il il yayında

PARTİLERİN OY ORANLARI

AK Parti: %35.58

CHP: %25.33

MHP: %10.07

İYİ Parti: %9.69

Yeşil Sol Parti: %8.81

Yeniden Refah Partisi: %2.82

Zafer Partisi: %2.23

Türkiye İşçi Partisi: %1.73

Büyük Birlik Partisi: %0.99

Memleket Partisi: %0.92

28. Dönem milletvekilleri listesi | 2023 Seçimleri ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeniden Refah, TİP milletvekilleri tam listesi il il yayında

İTTİFAKLARIN OY ORANLARI:

CUMHUR İTTİFAKI: %49.46

MİLLET İTTİFAKI: %35.02

EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: %10.54

ATA İTTİFAKI: %2.44

SOSYALİST GÜÇ İTTİFAKI: %0.29

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