28. Dönem milletvekilleri listesi | 2023 Seçimleri ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeniden Refah, TİP milletvekilleri tam listesi il il yayında

28. Dönem milletvekilleri listesi 2023 Seçimleri ardından araştırılmaya başlandı. Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü 13. Cumhurbaşkanı yanı sıra 28. Dönem Milletvekillerini belirlemek için sandık başına giderek oy kullandı. Sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırken yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili büyük oranda belli oldu. Bu gelişme sonrası 28. Dönem milletvekilleri isimleri ve partileri için araştırmalar hız kazandı. Peki, 28. Dönem milletvekilleri kimler oldu, hangi parti kaç milletvekili çıkardı, listede hangi isimler var? İşte, 2023 Seçimleri ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeniden Refah ve TİP milletvekilleri tam listesi…