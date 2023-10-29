29 Ekim Cumhuriyet Bayramında köprü ve otoyollar ücretli mi ücretsiz mi merak ediliyor. Cumhuriyet'in 100. Yılını büyük bir coşkuyla kutlamak isteyen vatandaşlar araçlarıyla yola çıkacak. Bu noktada ise Avrasya Tüneli, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi köprülerden ücret alınıp alınmadığı sorusu yanıt arıyor. Peki, 29 Ekim Köprü ve otoyolları ücretsiz mi, hangi yollar ücretsiz? 29 Ekim Pazar günü FSM, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli ücretli mi? İşte, ayrıntılar...