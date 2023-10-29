29 Ekim Köprü ve otoyolları ücretsiz mi, hangi yollar ücretsiz? 29 Ekim Pazar günü FSM, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli ücretli mi?

Cumhuriyet'in 100. yılı ülkenin dört bir yanında büyük bir coşkuyla karşılanacak. 29 Ekim'e özel Marmaray, İzban ve Başkentray ücretsiz olarak hizmet verecek. Bu noktada ise köprü ve otoyollarda da bu durum geçerli olacak mı merak ediyor. Peki, bugün Köprü ve otoyolları ücretsiz mi, hangi yollar ücretsiz? İşte, 29 Ekim Pazar günüköprü ve otoyollarda son durum…