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Haberler Fotohaber 29 Ekim Köprü ve otoyolları ücretsiz mi, hangi yollar ücretsiz? 29 Ekim Pazar günü FSM, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli ücretli mi?
Giriş Tarihi: 29.10.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023 09:59

29 Ekim Köprü ve otoyolları ücretsiz mi, hangi yollar ücretsiz? 29 Ekim Pazar günü FSM, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli ücretli mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramında köprü ve otoyollar ücretli mi ücretsiz mi merak ediliyor. Cumhuriyet'in 100. Yılını büyük bir coşkuyla kutlamak isteyen vatandaşlar araçlarıyla yola çıkacak. Bu noktada ise Avrasya Tüneli, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi köprülerden ücret alınıp alınmadığı sorusu yanıt arıyor. Peki, 29 Ekim Köprü ve otoyolları ücretsiz mi, hangi yollar ücretsiz? 29 Ekim Pazar günü FSM, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli ücretli mi? İşte, ayrıntılar...

29 Ekim Köprü ve otoyolları ücretsiz mi, hangi yollar ücretsiz? 29 Ekim Pazar günü FSM, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli ücretli mi?

Cumhuriyet'in 100. yılı ülkenin dört bir yanında büyük bir coşkuyla karşılanacak. 29 Ekim'e özel Marmaray, İzban ve Başkentray ücretsiz olarak hizmet verecek. Bu noktada ise köprü ve otoyollarda da bu durum geçerli olacak mı merak ediyor. Peki, bugün Köprü ve otoyolları ücretsiz mi, hangi yollar ücretsiz? İşte, 29 Ekim Pazar günüköprü ve otoyollarda son durum…

29 Ekim Köprü ve otoyolları ücretsiz mi, hangi yollar ücretsiz? 29 Ekim Pazar günü FSM, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli ücretli mi?

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR 29 EKİM'DE ÜCRETSİZ Mİ?

Köprü ve otoyolların 29 Ekim'de ücretsiz olması beklenirken henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Ücretsiz geçişin yap-işlet-devret projeleri haricinde ki köprü ve otoyollarda geçerli olması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı olan köprüler resmi tatilde ücretsiz oluyor.

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29 Ekim Köprü ve otoyolları ücretsiz mi, hangi yollar ücretsiz? 29 Ekim Pazar günü FSM, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli ücretli mi?

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ 2023

Son olarak köprü ve otoyol ücretleri Temmuz ayında zamlandı. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücreti 8,50 TL olurken Yavuz Sultan Selim Köprüsü 1. araç sınıfı için 20.00 TL, 2. araç sınıfı için 25.00 TL ve 3. araç sınıfı için 50 TL oldu. Osmangazi Köprüsü ise 1. sınıf araçlar için 190.00 TL geçiş ücreti alınıyor.

29 Ekim Köprü ve otoyolları ücretsiz mi, hangi yollar ücretsiz? 29 Ekim Pazar günü FSM, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli ücretli mi?

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ 29 EKİM'DE KAPALI MI?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde düzenlenecek olan 29 Ekim Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 26 -27-28 ve 29 Ekim tarihlerinde belirli saatler arasında araç trafiğine kapatılması kararı alınmıştı. Organizasyon komitesinin yaptığı son incelemeler sonucunda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak faaliyetlerin yapılacağı alternatif bir alan bulunmuştur. Sonuç itibariyle köprünün kapatılması kararı kaldırılmıştır. Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlama etkinlikleri planlandığı şekilde devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

29 Ekim Köprü ve otoyolları ücretsiz mi, hangi yollar ücretsiz? 29 Ekim Pazar günü FSM, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli ücretli mi?

YAP-İŞLET-DEVRET PROJESİ KAPSAMINDAKİ KÖPRÜLER

GEBZE - ORHANGAZİ - İZMİR OTOYOLU (İZMİT KÖRFEZ GEÇİŞİ VE BAĞLANTI YOLLARI D HİL)

KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ D HİL) ODAYERİ – PAŞAKÖY KESİMİ

KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) KINALI - ODAYERİ KESİMİ

KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) KURTKÖY - AKYAZI KESİMİ

KINALI - TEKİRDAĞ - ÇANAKKALE OTOYOLU (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) MALKARA - ÇANAKKALE KESİMİ

ANKARA - NİĞDE OTOYOLU

MENEMEN - ALİAĞA - ÇANDARLI OTOYOLU

AYDIN - DENİZLİ OTOYOLU

KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) NAKKAŞ - BAŞAKŞEHİR (BAĞLANTI YOLLARI DAHİL)

ÇEŞMELİ-ERDEMLİ - SİLİFKE - TAŞUCU OTOYOLU PROJESİ ÇEŞMELİ - KIZKALESİ KESİMİ

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