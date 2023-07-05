Giriş Tarihi: 05.07.2023 08:59 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 09:12

6 aylık enflasyon farkı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TÜİK ile Ocak-Haziran 2023 6 aylık enflasyon farkı kaç ne kadar oldu, yüzde kaç?

6 aylık enflasyon farkı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere Ocak ve Temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere memur maaşları altı aylık enflasyon farkı ile artış yaşıyor. Bu noktada ise milyonlarca vatandaş "6 aylık enflasyon farkı açıklandı mı, ne zaman açıklanır?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Yılın ilk yarısına ait olan bu oran TÜİK tarafından son dakika açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamları ile netlik kazanacak. Peki, TÜİK ile Ocak-Haziran 2023 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte, konu hakkında merak edilen tüm detaylar…