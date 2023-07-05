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Haberler Fotohaber 6 aylık enflasyon farkı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TÜİK ile Ocak-Haziran 2023 6 aylık enflasyon farkı kaç ne kadar oldu, yüzde kaç?
Giriş Tarihi: 05.07.2023 08:59 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 09:12

6 aylık enflasyon farkı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TÜİK ile Ocak-Haziran 2023 6 aylık enflasyon farkı kaç ne kadar oldu, yüzde kaç?

6 aylık enflasyon farkı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere Ocak ve Temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere memur maaşları altı aylık enflasyon farkı ile artış yaşıyor. Bu noktada ise milyonlarca vatandaş "6 aylık enflasyon farkı açıklandı mı, ne zaman açıklanır?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Yılın ilk yarısına ait olan bu oran TÜİK tarafından son dakika açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamları ile netlik kazanacak. Peki, TÜİK ile Ocak-Haziran 2023 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte, konu hakkında merak edilen tüm detaylar…

6 aylık enflasyon farkı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TÜİK ile Ocak-Haziran 2023 6 aylık enflasyon farkı kaç ne kadar oldu, yüzde kaç?

6 aylık enflasyon farkı açıklandı mı, ne kadar oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. Temmuz ayına girilmesiyle beraber gözler Haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. TÜİK tarafından son dakika açıklanacak bu oran memur maaş zammı üzerinde doğrudan etkili olacak. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon oranları toplu sözleşmeyi aşması durumunda memurların maaşlarına enflasyon farkı verilecek. 6 aylık enflasyon farkı oranı ile belli olan zamlı maaşlar Temmuz-Aralık döneminde geçerli olacak. Peki, TÜİK ile 2023 Ocak-Haziran 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu, yüzde kaç? İşte, konuya dair ayrıntılı bilgiler…

6 aylık enflasyon farkı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TÜİK ile Ocak-Haziran 2023 6 aylık enflasyon farkı kaç ne kadar oldu, yüzde kaç?

6 AYLIK ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca memur ve emeklisinin gözü kulağı açıklanacak enflasyon verisinde.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 5 Temmuz 2023 Çarşamba bugün haziran ayı TÜFE'sini açıklayacak. Böylece memur ve emeklisinin maaşlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı belli olacak.

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6 aylık enflasyon farkı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TÜİK ile Ocak-Haziran 2023 6 aylık enflasyon farkı kaç ne kadar oldu, yüzde kaç?

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ?

Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile yılın ilk yarısına ait 6 aylık enflasyon farkı belli olacak.

Haziran ayı enflasyonu bugün TÜİK tarafından açıklanacak. Böylece memur ve memur emeklilerinin enflasyon zammı oranı netlik kazanacak

Ocak-Haziran ayları arasındaki enflasyon rakamlarını kapsayan 6 aylık enflasyon farkı henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

6 aylık enflasyon farkı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TÜİK ile Ocak-Haziran 2023 6 aylık enflasyon farkı kaç ne kadar oldu, yüzde kaç?

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ?

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5 aylık emekli ve memur zam oranı belli oldu.

Buna göre, memur ve emeklisinin 5 aylık enflasyon farkı 13,13, SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin ise 5 aylık TÜFE oranı 15,26.

6 aylık enflasyon farkı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TÜİK ile Ocak-Haziran 2023 6 aylık enflasyon farkı kaç ne kadar oldu, yüzde kaç?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 12 BİN 632 LİRA

En düşük memur maaşı mevcutta 12 bin 632 lira seviyesinde.

Bu ay en düşük memur maaşı net 22 bin TL olacak. Tabanın üzerinde maaş alanlar için ise oransal artış uygulanması tahmin ediliyor.

Düzenlemenin kısa sürede Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

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