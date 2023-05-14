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Haberler Fotohaber A Haber seçim sonuçları canlı izle ekranı 14 Mayıs 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim Sonuçları A Haber canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 14.05.2023 23:41 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 23:42

A Haber seçim sonuçları canlı izle ekranı 14 Mayıs 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim Sonuçları A Haber canlı yayın izle

A Haber seçim sonuçları canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekillerini belirlemek üzere sandık başına gitti. 60 milyonu aşkın seçmenin oy kullandığı 2023 Türkiye Genel Seçimleri için sonuçlar gelmeye başladı. İl il ve ilçe ilçe sonuçlara ilişkin veriler son dakika A Haber ve ATV canlı yayın ekranı üzerinden anlık olarak aktarılıyor. Son durum hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar ise ''14 Mayıs 2023 Seçim sonuçları A Haber canlı izle'' aratması yapıyor. İşte, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları A Haber canlı yayın izle

A Haber seçim sonuçları canlı izle ekranı 14 Mayıs 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim Sonuçları A Haber canlı yayın izle

A Haber canlı yayın izle ekranı 2023 Türkiye Genel Seçimleri sebebiyle gündemdeki yerini aldı. 14 Mayıs 2023 Seçim sonuçları A Haber ve ATV ekranlarından anbean aktarılıyor. İl il ve ilçe ilçe sonuçlara ilişkin veriler anlık olarak bu ekranlar üzerinden takip edilebiliyor. Ülke geneli ve yaşadıkları illere ilişkin son durum hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar ise bu noktada A Haber seçim sonuçları canlı izle ekranı araştırması yapıyor. İşte, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçim Sonuçları A Haber canlı izle ekranı…

A Haber seçim sonuçları canlı izle ekranı 14 Mayıs 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim Sonuçları A Haber canlı yayın izle

A HABER CANLI İZLE EKRANI

Oy sayımına geçilmesi ile beraber 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi sonuçları A Haber ve ATV ekranlarından anbean ve canlı olarak takip ediliyor.

A HABER SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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A Haber seçim sonuçları canlı izle ekranı 14 Mayıs 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim Sonuçları A Haber canlı yayın izle

SANDIKLAR AÇILMAYA DEVAM EDİYOR!

Seçim sonuçları gelmeye devam ediyor. Açılan sandık sayısı geçen her dakika hızla artıyor. Sandıkların açılması ile oy oranları değişiyor. Seçim sonuçları 2023 verilerine göre Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı yarışını açık farkla önde götürüyor.

İşte seçim sonuçları 2023

Açılan sandık oranı: Yüzde %87,63

Recep Tayyip Erdoğan: 50,13

Kemal Kılıçdaroğlu: 44,09

Sinan Oğan: 5,31

A Haber seçim sonuçları canlı izle ekranı 14 Mayıs 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim Sonuçları A Haber canlı yayın izle

GENEL SEÇİM SONUÇLARI

Genel seçim sonuçları için oy sayımı sürüyor. Açılan sandık oranı yüzde 75'i aştı

AK Parti: 36,23

CHP: 24,39

MHP: 10,79

Yeşil Sol Parti: 8,37

İYİ Parti: 9,96

Yeniden Refah: 2,81

SEÇİM SONUÇLARI 2023 EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

A Haber seçim sonuçları canlı izle ekranı 14 Mayıs 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim Sonuçları A Haber canlı yayın izle

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Türkiye'nin 81 ilinde kullanılan oyların sayımı gerçekleşiyor. Tek tek müşahitlerin kontrolünde sayılan oylar tutanaklar ile YSK'ya bildiriliyor. YSK, oy sayım işlemi sona erdiğinde itirazlara açık olmak üzere resmi olmayan sonuçları açıklıyor. Resmi olmayan seçim sonuçlarının 00.00'a kadar açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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