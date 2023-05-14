A Haber seçim sonuçları canlı izle ekranı 14 Mayıs 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim Sonuçları A Haber canlı yayın izle

A HABER CANLI İZLE EKRANI

Oy sayımına geçilmesi ile beraber 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi sonuçları A Haber ve ATV ekranlarından anbean ve canlı olarak takip ediliyor.

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