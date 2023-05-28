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Haberler Fotohaber Adana Yüreğir seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Adana Yüreğir seçim sonucu oy oranları sabah.com.tr’de!
Giriş Tarihi: 28.05.2023 06:50 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 06:50

Adana Yüreğir seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Adana Yüreğir seçim sonucu oy oranları sabah.com.tr’de!

Adana Yüreğir seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası vatandaşlar tarafından aratılıyor. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde adaylar salt çoğunluk sağlayamadığı için cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. %49.52 oy alan Cumhur İttifakı ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan ile %44.88 oy oranına sahip Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda yarışacak. Çıkacak sonuçlar ile birlikte 13. Cumhurbaşkanı belirli olacak. Yüreğir Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anbean sabah.com.tr seçim sayfasında yer alacak. İşte Yüreğir seçim sonuçları

Adana Yüreğir seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Yüreğir sonucu ve oy oranları

Yüreğir seçim sonuçları ve adayların aldığı oy oranları hakkında araştırmalar, 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri oy verme işlemi başlamasıyla birlikte başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turda yarışacak ve sandığın iradesiyle birlikte kazanan 13. Cumhurbaşkanı olacak. Peki, Yüreğir seçimi kim kazandı? İşte Adana Yüreğir seçim sonucu 28 Mayıs 2023 hakkında son dakika haberi

Adana Yüreğir seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Yüreğir sonucu ve oy oranları

YÜREĞİR'DE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Sabah.com.tr seçim sonuçları sayfası üzerinden Adana Yüreğir seçim sonuçları hakkında detaylı bilgileri alabilirsiniz.

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Adana Yüreğir seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Yüreğir sonucu ve oy oranları

ADANA YÜREĞİR SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüreğir seçim sonuçları 28 Mayıs 2023, sandıkların kapanmasından sonra sayılacak. YSK yasağı sona erdikten sonra sonuçlar açıklanacak.

Adana Yüreğir seçim sonuçları için linke tıklayabilirsiniz.

28 Mayıs 2023 seçim sonuçları anbean takip etmek için linke tıklayabilirsiniz.

Adana Yüreğir seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Yüreğir sonucu ve oy oranları

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 28 MAYIS 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan (2. turda desteğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açıkladı)

Muharrem İnce (çekildi)

Adana Yüreğir seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Yüreğir sonucu ve oy oranları

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