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Haberler Fotohaber ALES/3 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM AİS ile 2023/3 ALES başvuru ekranı ve ücreti!
Giriş Tarihi: 30.09.2023 01:49 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 10:06

ALES/3 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM AİS ile 2023/3 ALES başvuru ekranı ve ücreti!

ALES/3 başvuru ekranı açıldı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuruları yüksek lisans yapacaklar ve akademik kadro adayları tarafından bekleniyor. ÖSYM sınav ve başvuru takvimi ile adaylar ''2023 ALES/3 başvurusu nasıl ve nereden yapılır'' sorularına yanıt arıyor. Adaylar müracaatlarını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) sistemi üzerinden gerçekleştiriyor. Peki, ALES/3 başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, nereye yatırılır? İşte, sınav tarihi ve başvuru işlemleri hakkında merak edilenler…

ALES/3 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM AİS ile 2023/3 ALES başvuru ekranı ve ücreti!

ALES/3 başvuru işlemleri başladı. Her yıl 3 kez yapılan sınavın sonuncusu gerçekleşiyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan takvime göre başvuru tarihleri belli oldu. 2023 ALES başvuru ekranı ziyaret ediliyor. Kasım ayında gerçekleşecek sınav için başvurular alınmaya başlıyor. ÖSYM'nin son dakika açıklaması geldi. Peki, ALES/3 başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

ALES/3 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM AİS ile 2023/3 ALES başvuru ekranı ve ücreti!

ALES SINAVI NE ZAMAN?

2023 ÖSYM takvimine göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) 19 Kasım tarihinde uygulanacak.

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ALES/3 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM AİS ile 2023/3 ALES başvuru ekranı ve ücreti!

ALES/3 BAŞVURULARI BAŞLADI!

2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3), 19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 29 Eylül-9 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 29 Eylül 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

İşte, başvuru ekranı:

ALES/3 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM AİS ile 2023/3 ALES başvuru ekranı ve ücreti!

ALES BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Başvurular ÖSYM AİS sistemi üzerinden alınacak:

SINAV BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ALES/3 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM AİS ile 2023/3 ALES başvuru ekranı ve ücreti!

ALES BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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