Giriş Tarihi: 30.09.2023 01:49
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
10:06
ALES/3 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM AİS ile 2023/3 ALES başvuru ekranı ve ücreti!
ALES/3 başvuru ekranı açıldı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuruları yüksek lisans yapacaklar ve akademik kadro adayları tarafından bekleniyor. ÖSYM sınav ve başvuru takvimi ile adaylar ''2023 ALES/3 başvurusu nasıl ve nereden yapılır'' sorularına yanıt arıyor. Adaylar müracaatlarını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) sistemi üzerinden gerçekleştiriyor. Peki, ALES/3 başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, nereye yatırılır? İşte, sınav tarihi ve başvuru işlemleri hakkında merak edilenler…