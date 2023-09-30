ALES/3 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM AİS ile 2023/3 ALES başvuru ekranı ve ücreti!

ALES/3 başvuru işlemleri başladı. Her yıl 3 kez yapılan sınavın sonuncusu gerçekleşiyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan takvime göre başvuru tarihleri belli oldu. 2023 ALES başvuru ekranı ziyaret ediliyor. Kasım ayında gerçekleşecek sınav için başvurular alınmaya başlıyor. ÖSYM'nin son dakika açıklaması geldi. Peki, ALES/3 başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?