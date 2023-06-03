Ali Yerlikaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni İçişleri Bakanı kim oldu? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hayatı ve bulunduğu görevler

Giriş Tarihi: 03.06.2023 23:52 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 23:52

Yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kimdir sorusu yeni Kabine ile birlikte gündemdeki yerini aldı. Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı olarak seçilen Recep Tayyip Erdoğan yeni Bakanlar Kurulu listesini açıkladı. İçişleri Bakanlığı için de görev alacak isim belli oldu. Vatandaşlar Süleyman Soylu yerine İçişleri Bakanı kim oldu sorusuna yanıt arıyor. Başkan Erdoğan'ın yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesi tek tek araştırılıyor. Peki, 2023 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte, Ali Yerlikaya hayatı ve biyografisi…