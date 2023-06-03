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Giriş Tarihi: 03.06.2023 23:52 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 23:52

Ali Yerlikaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni İçişleri Bakanı kim oldu? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hayatı ve bulunduğu görevler

Yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kimdir sorusu yeni Kabine ile birlikte gündemdeki yerini aldı. Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı olarak seçilen Recep Tayyip Erdoğan yeni Bakanlar Kurulu listesini açıkladı. İçişleri Bakanlığı için de görev alacak isim belli oldu. Vatandaşlar Süleyman Soylu yerine İçişleri Bakanı kim oldu sorusuna yanıt arıyor. Başkan Erdoğan'ın yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesi tek tek araştırılıyor. Peki, 2023 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte, Ali Yerlikaya hayatı ve biyografisi…

Ali Yerlikaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni İçişleri Bakanı kim oldu? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hayatı ve bulunduğu görevler

Yeni kabinede İçişleri Bakanı olarak Ali Yerlikaya ismi kamuoyu ile paylaşıldı. Başkan Erdoğan'ın yeni Bakanlar Kurulu listesinde yer alan isim hayatı ve kariyeri ile araştırılmaya başladı. Halihazırda görevde olan Süleyman Soylu ardından görev alacak yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kimdir sorusu yanıt arıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yeni isimlerini ağırlıyor. Peki, 2023 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte, hakkında tüm merak edilenler…

Ali Yerlikaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni İçişleri Bakanı kim oldu? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hayatı ve bulunduğu görevler

SON DAKİKA: YENİ İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA OLDU!

Yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilen Recep Tayyip Erdoğan bugün yeni Kabine Bakanlar Kurulu listesini kamuoyu ile paylaştı.

Buna göre İçişleri Bakanlığı görevine Süleyman Soylu ardından Ali Yerlikaya getirildi.

İşte, hayatı ve kariyeri

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Ali Yerlikaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni İçişleri Bakanı kim oldu? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hayatı ve bulunduğu görevler

ALİ YERLİKAYA KİMDİR?

11.10.1968 tarihinde Konya'da doğan Ali Yerlikaya, İlk, orta ve lise eğitimini Konya'da tamamladı. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi "Kamu Yönetimi" bölümünden mezun oldu.

1990 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam adaylığı görevine başladı.

1993 yılında Kayseri İli Felahiye İlçesi Kaymakamlığına atandı.

Ali Yerlikaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni İçişleri Bakanı kim oldu? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hayatı ve bulunduğu görevler

Sırasıyla; Hilvan ( Şanlıurfa ) ve Sarıkaya (Yozgat) ilçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı.

29.05.2003 tarihinde İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine, 09.02.2004 tarihinde Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine atandı.

Ali Yerlikaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni İçişleri Bakanı kim oldu? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hayatı ve bulunduğu görevler

13.12.2007 - 17.05.2010 tarihleri arasında Şırnak Valisi, 23.05.2010 - 09.08.2012 tarihleri arasında Ağrı Valisi, 17.08.2012 - 03.03.2015 tarihleri arasında Tekirdağ Valisi, 05.03.2015 - 03.11.2018 tarihleri arasında Gaziantep Valisi olarak görev yaptı.

26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İstanbul Valiliği görevine atanan Vali Yerlikaya, Hatice Nur Hanım ile evli dört çocuk babasıdır.

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