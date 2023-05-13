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Haberler Fotohaber Amasya Merzifon seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Amasya Merzifon seçim sonucu ve oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 16:00 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 16:00

Amasya Merzifon seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Amasya Merzifon seçim sonucu ve oy oranları

Amasya Merzifon seçim sonuçları 2023 Türkiye Genel Seçimleri sebebiyle araştırılıyor. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları il il ve ilçe ilçe takip ediliyor. Oyunu kullanan vatandaşlar ise bu noktada ''2023 Amasya Merzifon seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Partilerin ve adayların oy oranı tüm sandıklar açıldıktan sonra belli olacak. 28. Dönem AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili koltuk sayısı ve merak edilen tüm soruların yanıtını sabah.com.tr 2023 seçim sonucu sayfasında bulabilirsiniz. İşte, Amasya Merzifon Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve oy oranları son dakika verileri…

Amasya Merzifon seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Amasya Merzifon seçim sonucu ve oy oranları

Amasya Merzifon seçim sonuçları 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanma görevini yerine getiren vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Nüfusu 75 bin 346 olan ilçede ikamet edenler, ''2023 Amasya Merzifon seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı?'' sorusunu gündeme taşıdı. Açılan sandıklardan çıkan oylar tek tek sayılırken Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı son durum merak ediliyor. 28. Dönem AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili sayısı Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile belli olacak. 2023 seçim sonucu verilerine sabah.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, YSK açıklaması ile 2023 Amasya Merzifon Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum…

Amasya Merzifon seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Amasya Merzifon seçim sonucu ve oy oranları

AMASYA MERZİFON SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI 2023

08.00 ile 17.00 arasında tamamlanan oy verme işlemleri ardından sandıklar, YSK'nın seçim yasağını kaldırılması ardından paylaşılıyor.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Amasya Merzifon Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Amasya Merzifon seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Amasya Merzifon seçim sonucu ve oy oranları

Amasya Merzifon seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Amasya Merzifon seçim sonucu ve oy oranları

Oy Kullanma Saatleri

Yurt genelinde oy kullanma işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08:00'da başlayacak ve 17:00'de son bulacak. Seçmenlerin bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa gitmesi gerekecek. Saat 17:00'de sandık başında sırada bekleyen seçmenler, sandık kurulu başkanı seçmen sayımı yaptıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırasıyla oylarını kullanabilecek. Saat 17:00'den sonra sandığa giden seçmenler oy kullanamayacak.

Seçim Sonuçları Saat Kaçta Açıklanacak?

Oy verme işlemi 17:00'da tamamlanacak, 18:00'dan sonra YSK seçim sonuçları hakkında verileri paylaşmaya başlayacak. Saat 21:00'e kadar YSK'nın verileri paylaşılabilecek. Saat 21:00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK'nın kararına göre bu saat daha erkene alınabilecek. Seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte genel seçim sonuçları sabah.com.tr'de anlık olarak paylaşılacak.

Amasya Merzifon seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Amasya Merzifon seçim sonucu ve oy oranları

Oy Nasıl Kullanılır?

Genel seçimler için sandığa gitmeye hazırlanan seçmenler, "oy nasıl kullanılır" sorusuyla YSK oy kullanma rehberini inceliyor. YSK'nın oy kullanma sürecine ilişkin yaptığı uyarılar şu şekilde;

1. Oy kullanacağınız sandığı öğrenin:

İkamet adresinize gelen seçmen bilgi kağıdınızda oy kullanacağınız sandık numarası, sandığın bulunduğu yer ve kişisel bilgileriniz yer almaktadır. Eğer seçmen bilgi kağıdınız elinize ulaşmadıysa YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet'ten ya da Seçmen Sorgulama uygulamasından bilgilerinizi girerek oy kullanacağınız sandığı öğrenebilirsiniz.

2. Kimlik belgenizi unutmayın:

Oy kullanabilmek için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızın bulunduğu nüfus cüzdanı, kimlik kartı, pasaport, ehliyet, evlilik cüzdanı, askerlik belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına özel mesleki kimlik kartı, avukat, noter ya da askeri kimlik kartı gibi belgelerinizin yanınızda bulunması gerekiyor. Bu evrakların "kişinin kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli ve resmi nitelikteki belgelerden biri olması gerekiyor. Aksi halde oy kullanmanıza izin verilmeyecek.

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