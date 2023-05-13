Amasya Merzifon seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Amasya Merzifon seçim sonucu ve oy oranları

Amasya Merzifon seçim sonuçları 2023 Türkiye Genel Seçimleri sebebiyle araştırılıyor. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları il il ve ilçe ilçe takip ediliyor. Oyunu kullanan vatandaşlar ise bu noktada ''2023 Amasya Merzifon seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Partilerin ve adayların oy oranı tüm sandıklar açıldıktan sonra belli olacak. 28. Dönem AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili koltuk sayısı ve merak edilen tüm soruların yanıtını sabah.com.tr 2023 seçim sonucu sayfasında bulabilirsiniz. İşte, Amasya Merzifon Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve oy oranları son dakika verileri…