Amasya seçim sonuçları 2023: Amasya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başına gidenler Amasya seçim sonuçları sorgulamasına başladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili adayları arasından kazanan isim seçim sonucuna göre belli olacak. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranları bu noktada büyük önem taşıyor. Bu ilimizdeki 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan %57.5 ile en yüksek oyu almıştı. Onu Millet İttifakı'nın adayı Muharrem İnce %30.9'luk oy ile takip etmişti. Peki 2023 Amasya seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı? İşte Amasya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları son dakika…