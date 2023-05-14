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Haberler Fotohaber Amasya seçim sonuçları 2023: Amasya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 15:40

Amasya seçim sonuçları 2023: Amasya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başına gidenler Amasya seçim sonuçları sorgulamasına başladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili adayları arasından kazanan isim seçim sonucuna göre belli olacak. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranları bu noktada büyük önem taşıyor. Bu ilimizdeki 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan %57.5 ile en yüksek oyu almıştı. Onu Millet İttifakı'nın adayı Muharrem İnce %30.9'luk oy ile takip etmişti. Peki 2023 Amasya seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı? İşte Amasya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları son dakika…

Amasya seçim sonuçları 2023: Amasya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Amasya seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve 28. Milletvekili seçimleri için sandık başına gidenlerin gündeminde yer alıyor. Türkiye'de oy verme işlemi saat 08.00'da başladı, 17.00'da ise sona erecek. Türkiye'de toplam seçmen sayısının 64 milyona yakın olurken Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde ikamet ederek oyunu kullanan vatandaşlar '' 2023 Amasya seçim sonuçları açıklandı mı, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları listesine göre seçim sonucunu kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte 14 Mayıs 2023 Amasya seçim sonuçları oy oranları son durum

Amasya seçim sonuçları 2023: Amasya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

AMASYA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Menteşe Seçim Sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Amasya seçim sonuçları 2023: Amasya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

AMASYA SEÇİM SONUÇLARI 2018

Amasya Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmen sayısı 246,486 olurken katılım oranı % 91.5 olarak duyurulmuştu.

943 açılan sandıkta geçerli oy sayısı 219,408 olarak belirlendi.

AMASYA 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %57.5

Muharrem İnce: %30.9

Meral Akşener: %10.2

Selahattin Demirtaş: %0.4

Temel Karamollaoğlu: %0.9

Doğu Perinçek: %0.2

AMASYA 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Cumhur İttifakı %59.4

Millet İttifakı: %38

AK Parti: %47

CHP: %24.7

HDP: %2.3

İYİ PARTİ: %12.1

Amasya seçim sonuçları 2023: Amasya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

AK PARTİ AMASYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

1- Haluk İpek

2- Hasan Çilez

3- Abdülkerim Buğra Şimşek

CHP AMASYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

1- Reşat Karagöz

2- Arif Yılmaz

3- Zeynep Ateş

MHP AMASYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Mehmet Sarı

2- Mustafa Güçyetmez

3- Murat Suşehirli

Amasya seçim sonuçları 2023: Amasya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

AMASYA İLÇELERİ

Amasya'nın ilçeleri: Amasya (il merkezi), Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova, Taşova

AMASYA SEÇİM SONUÇLARI 2023 SABAH.COM.TR'DE OLACAK…

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