Amasya seçim sonuçları 2023: YSK ikinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Amasya seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Amasya seçim sonuçları, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması sebebiyle merak ediliyor. 14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan 49,52, Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Sinan Oğan yüzde 5,17 oy aldı. Hiçbir aday yüzde 50+1'e ulaşamadığından seçimler ikinci tura kaldı. Bu noktada Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde bulunan Amasya ilinde Amasya 2.tur seçim sonuçları üzerinden vatandaşlar Amasya seçimi kim kazandı sorusuna yanıt arıyor. İşte Amasya seçim sonucu oy oranları son durum