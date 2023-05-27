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Haberler Fotohaber Amasya seçim sonuçları 2023: YSK ikinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Amasya seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 16:43 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 16:45

Amasya seçim sonuçları 2023: YSK ikinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Amasya seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Amasya seçim sonuçları, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması sebebiyle merak ediliyor. 14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan 49,52, Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Sinan Oğan yüzde 5,17 oy aldı. Hiçbir aday yüzde 50+1'e ulaşamadığından seçimler ikinci tura kaldı. Bu noktada Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde bulunan Amasya ilinde Amasya 2.tur seçim sonuçları üzerinden vatandaşlar Amasya seçimi kim kazandı sorusuna yanıt arıyor. İşte Amasya seçim sonucu oy oranları son durum

Amasya seçim sonuçları 2023: YSK ikinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Amasya seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

İkinci kez Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandık başına gidilirken Amasya seçim sonuçları gündeme geliyor. Amasya'da 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan %56.25, Kemal Kılıçdaroğlu % 38.04, Sinan Oğan %5.31 oy almıştı. Genel seçimlerde salt çoğunluğu sağlayan herhangi bir aday olmadığı için Türkiye 28 Mayıs'ta tekrardan sandığa gidecek. Milletvekili dağılımı yapıldığı için tekrardan milletvekili seçimi olmayacak sadece 13. Cumhurbaşkanını seçimi yapılacak. Amasya seçim sonuçları üzerinden vatandaşlar Amasya seçimi kim kazandı sorusuna yanıt aramak istiyor. İşte Amasya Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucu ve oy oranları son durum

Amasya seçim sonuçları 2023: YSK ikinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Amasya seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS AMASYA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Amasya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, oy verme işlemi bittikten sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun veri paylaşımı doğrultusunda açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Amasya seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilde adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

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Amasya seçim sonuçları 2023: YSK ikinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Amasya seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

AMASYA İLÇELERİ

Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova, Taşova' dır. Coğrafyası: Amasya, doğuda Tokat, güneyde Yozgat, batıda Çorum, kuzeyde Samsun İlleri ile çevrilidir. Yeşilırmağın Orta Karadeniz Dağları (Canik) arasında oluşturduğu vadi üzerinde kurulmuştur.

14 MAYIS 2023 AMASYA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs Amasya cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranlarına bakıldığında Recep Tayyip Erdoğan'ın %56.25 oy oranı alırken, Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu %38.04 oy aldı.

İşte oy oranları

Recep Tayyip Erdoğan: %56.25

Kemal Kılıçdaroğlu: %38.04

Sinan Oğan: %5.31

Muharrem İnce: %0.39

Amasya seçim sonuçları 2023: YSK ikinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Amasya seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

AMASYA'DA OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre;

Cumhurbaşkanı Seçimi 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlenmiş durumdadır.

OY PUSULASI

Amasya seçim sonuçları 2023: YSK ikinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Amasya seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 28 MAYIS 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan (2. turda yarışmıyor)

Muharrem İnce (çekildi)

14 MAYIS SEÇİMLERİ AMASYA MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ OY ORANLARI

Cumhur İttifakı: %58.95

Millet İttifakı: %36.72

ATA İttifakı: %1.82

Emek ve Özgürlük İttifakı: %1.11

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0.15

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AMASYA SEÇİM SONUÇLARI 2023 SABAH.COM.TR'DE…

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