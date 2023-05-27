Amasya seçim sonuçları 2023: YSK ikinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Amasya seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

İkinci kez Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandık başına gidilirken Amasya seçim sonuçları gündeme geliyor. Amasya'da 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan %56.25, Kemal Kılıçdaroğlu % 38.04, Sinan Oğan %5.31 oy almıştı. Genel seçimlerde salt çoğunluğu sağlayan herhangi bir aday olmadığı için Türkiye 28 Mayıs'ta tekrardan sandığa gidecek. Milletvekili dağılımı yapıldığı için tekrardan milletvekili seçimi olmayacak sadece 13. Cumhurbaşkanını seçimi yapılacak. Amasya seçim sonuçları üzerinden vatandaşlar Amasya seçimi kim kazandı sorusuna yanıt aramak istiyor. İşte Amasya Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucu ve oy oranları son durum