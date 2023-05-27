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Haberler Fotohaber Ankara Pursaklar seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Pursaklar seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 11:26 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 11:34

Ankara Pursaklar seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Pursaklar seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Güncel Ankara Pursaklar seçim sonuçları 2023 oy oranları yakın takipte. Başkentte ilçe ilçe adayların oy sonuçları kontrol ediliyor. Veriler, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından aktarılan açılan sandık oranına göre araştırılıyor. Pursaklar seçim sonucu canlı yayın ile takip ediliyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy sayısı il ve ilçe özelinde yakın mercek altına alındı. 2. tur seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı, kim önde soruları yanıt arıyor. İşte, Ankara 2. Bölge Pursaklar seçim sonuçları

Ankara Pursaklar seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Pursaklar seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Ankara Pursaklar seçim sonuçları 2023 açılan sandıklarla birlikte güncelleniyor. İkinci tur heyecanla araştırılırken Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ilçe ilçe takip ediliyor. Pursaklar seçim sonucu oy yüzdeleri gündemdeki yerini aldı. 2. bölge oy sonuçları kapsamında 2. tur seçim sonuçları canlı yayın ekranı başında yerler alındı. Peki, Pursaklar seçim sonuçları ile kim kazandı? İşte, son durum…

Ankara Pursaklar seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Pursaklar seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte oy oranları yayın organları ve kamuoyu ile paylaşılmaya başlayacak. Oy verme işlemi saat 08.00 ile 17.00 arasında tamamlanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak 81 ilde ve ilçelerde adayların oy oranlarına canlı verilerle ulaşabilirsiniz.

Pursaklar Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak ilçe ilçe verileri takip edebilirsiniz.

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Ankara Pursaklar seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Pursaklar seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE PURSAKLAR'DA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

14 Mayıs Ankara 2. Bölge seçim sonuçları kapsamında Pursaklar'da oy oranları nasıl sorusu ikinci tur öncesi gündemdeki yerini aldı. Pursaklar'da adayların oy sonuçları şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: %70.15 (73.057 oy)

Kemal Kılıçdaroğlu: %22.38 (23.311 oy)

Sinan Oğan: %7.20 (7.499 oy)

Muharrem İnce: %0.27 (276 oy)

Ankara Pursaklar seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Pursaklar seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE PURSAKLAR'DA PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

Türkiye Genel Seçimleri ile 28. Dönem milletvekilleri partilerin oy oranları ile birlikte belli oldu. Ankara Pursaklar'da Cumhur İttifakı %70.58 oy alırken Millet İttifakı %22.39 oy aldı:

AK Parti: %50.46

MHP: %13.27

İYİ Parti: %11.31

CHP: %11.08

Yeniden Refah: %4.99

Yeşil Sol Parti: %0.98

Memleket Partisi: %0.94

Ankara Pursaklar seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Pursaklar seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

ANKARA SEÇİM BÖLGELERİ

Ankara 1. Bölge: Bala, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı, Şereflikoçhisar

Ankara 2. Bölge: Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Pursaklar

Ankara 3. Bölge: Ayaş, Beypazarı, Etimesgut, Nallıhan, Sincan, Yenimahalle

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