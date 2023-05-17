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Haberler Fotohaber ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI || 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Ankara seçim sonuçları ve partilerin oy oranları belli oldu
Giriş Tarihi: 17.05.2023 01:59 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 01:59

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI || 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Ankara seçim sonuçları ve partilerin oy oranları belli oldu

Ankara seçim sonuçları 2023 son dakika araştırılıyor. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimleri sona erdi. Cumhur İttifakı %46.69 ile başkenti lider tamamlarken, toplamda 18 milletvekili çıkardı. 1. Bölge, 2. Bölge ve 3. Bölge Ankara milletvekili sonuçları 2023'e baktığımızda 1. Bölgede Millet İttifakı güçlüyken; diğer bölgelerde MHP ve Ak Parti'nin seçimi önde götürdüğünü görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan ve Muharrem İnce pusulalardaki yerini aldı. İşte Ankara seçim sonuçları 2023 ve oy oranları

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI || 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Ankara seçim sonuçları ve partilerin oy oranları belli oldu

Ankara seçim sonuçları, partileri milletvekili sayıları ve oy oranları hakkında vatandaşlar sıklıkla araştırma yapılıyor. Ankara milletvekili sonuçları 1. Bölge, 2. Bölge ve 3. Bölge için ayrı ayrı araştırılırken, İstanbul oy oranları ve sonuçları uzun süre daha gündemdeki yerini alacak. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri sona ermesiyle birlikte hangi parti kaç milletvekili çıkardı belli oldu. İşte detaylar

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI || 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Ankara seçim sonuçları ve partilerin oy oranları belli oldu

SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Ankara Seçim Sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI || 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Ankara seçim sonuçları ve partilerin oy oranları belli oldu

YSK BAŞKANI YENER: İKİNCİ TUR SEÇİMLERİNİN YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR!

YSK Başkanı Ahmet Yener'den son dakika açıklaması şöyle:

"Saat 15:15 itibariyle sandık oranı yüzde 100 açıldı. Katılım oranı 88.92. Yurtdışında yüzde 52.69 katılım gerçekleşti. Yurtdışında veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunmaktadır. Kesin olmayan geçici sonuçlara göre Sayın Erdoğan'ın yüzde 49.51, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44.88, Sayın Oğan'ın yüzde 5.17 ve Sayın İnce'nin yüzde 0.44 oy aldığı görülmüştür.

35 bin 874 oyun tamamının Sayın Erdoğan'a verilmiş olduğunu kabul etmemiz halinde Erdoğan'ın oy oranının yüzde 49.54 olduğu görülmüş, Sayın Kılıçdaroğlu'na verildiğine kabul etmemiz halinde yüzde 44.85 oranında oy aldığı görülmüş ve böylece 6271 sayılı yasanın 4. maddesinde öngörülen seçilme yeterliliğini hiçbir adayın kazanamadı görülmüş.

Daha önceden ilan edilen seçim takvimine 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verilmiştir."

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI || 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Ankara seçim sonuçları ve partilerin oy oranları belli oldu

ANKARA MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Kemal Kılıçdaroğlu: 47.31

Recep Tayyip Erdoğan: %46

Sinan Oğan: %6.39

Muharrem İnce: %0.3

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI || 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Ankara seçim sonuçları ve partilerin oy oranları belli oldu

2023 ANKARA MİLLETVEKİLİ SONUÇLARI VE OY ORANLARI

Ak Parti: %32.5 (15 Milletvekili)

CHP: %30.55 (13 Milletvekili)

İYİ Parti: %12.82 (5 Milletvekili)

MHP: %10.24 (3 Milletvekili)

Zafer: %3.3

Yeşil Sol Parti: %3.14

Yeniden Refah: %2.68

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