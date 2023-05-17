ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI || 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Ankara seçim sonuçları ve partilerin oy oranları belli oldu

Ankara seçim sonuçları 2023 son dakika araştırılıyor. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimleri sona erdi. Cumhur İttifakı %46.69 ile başkenti lider tamamlarken, toplamda 18 milletvekili çıkardı. 1. Bölge, 2. Bölge ve 3. Bölge Ankara milletvekili sonuçları 2023'e baktığımızda 1. Bölgede Millet İttifakı güçlüyken; diğer bölgelerde MHP ve Ak Parti'nin seçimi önde götürdüğünü görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan ve Muharrem İnce pusulalardaki yerini aldı. İşte Ankara seçim sonuçları 2023 ve oy oranları