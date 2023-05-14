Antalya seçim sonuçları 2023: Antalya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Antalya seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu kullanan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili adayları arasından kazanan isim sabah.com.tr üzerinden canlı olarak aktarılacak. Sandıklardan çıkan oyların dağılımını merak eden vatandaşlar, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları araştırması ile "2023 genel seçimleri kim kazandı" sorusunun yanıtını inceliyor. Peki 2023 Antalya seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı? İşte Antalya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları son dakika…