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Haberler Fotohaber Antalya seçim sonuçları 2023: Antalya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 15:50 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 15:50

Antalya seçim sonuçları 2023: Antalya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Antalya seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu kullanan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili adayları arasından kazanan isim sabah.com.tr üzerinden canlı olarak aktarılacak. Sandıklardan çıkan oyların dağılımını merak eden vatandaşlar, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları araştırması ile "2023 genel seçimleri kim kazandı" sorusunun yanıtını inceliyor. Peki 2023 Antalya seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı? İşte Antalya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları son dakika…

Antalya seçim sonuçları 2023: Antalya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye sandık başına gidiyor. Türkiye'de toplam seçmen sayısının 64 milyona yakın olurken Türkiye'nin en kalabalık beşinci şehri Antalya'da ikamet ederek oyunu kullanan vatandaşlar '' 2023 Antalya seçim sonuçları açıklandı mı, Antalya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları listesine göre seçim sonucunu kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte Antalya seçim sonuçları ile Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum

Antalya seçim sonuçları 2023: Antalya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Antalya Seçim Sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

ANTALYA İLÇELERİ

Antalya ilinin ilçeleri; Akseki, Alanya, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Demre, Kaş, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Serik, Muratpaşa, Konyaaltı, Aksu, Döşemealtı, Kepez'dir.

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Antalya seçim sonuçları 2023: Antalya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI 2018

Antalya Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmen sayısı 1,681,336 olurken katılım oranı % 87.4 olarak duyurulmuştu.

5,008 açılan sandıkta geçerli oy sayısı 1,438,593 olarak belirlendi.

ANTALYA 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %42,8

Muharrem İnce: %38,8

Meral Akşener: %13.5

Selahattin Demirtaş: %4.1

Temel Karamollaoğlu: %0.6

Doğu Perinçek: %0.2

Antalya seçim sonuçları 2023: Antalya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

ANTALYA 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Cumhur İttifakı %45.1

Millet İttifakı: %57

AK Parti: %35

CHP: %29.1

HDP: %7.3

İYİ PARTİ: %16.9

CHP Antalya milletvekili adayları 2023

Sururi Corabatur

Cavit Arı

Aliye Coşar

Mustafa Erdem

Şereffettin Kılıç (Saadet Partisi)

Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi)

Murat Özçelik

Ercüment Taşdemir

Nilüfer Defeci

Vahap Tuncer

Sibel Gezen

Ramiz Atakan

Emrah Yurtlak

Zehra Milli

Hatice Kübra Turan

Müge Gezginci Uysal

Mehmet Gök

Antalya seçim sonuçları 2023: Antalya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

AK Parti Antalya milletvekili adayları 2023

Mevlüt Çavuşoğlu Yüksek Bakan

Mustafa Köse Yüksek Avukat

Tuba Vural Çokal Yüksek Göz Hastalıkları Uzmanı

Kemal Çelik Yüksek Milletvekili

Atay Uslu Yüksek Vali Yardımcısı

İbrahim Ethem Taş Yüksek Avukat

Kuddusi Müftüoğlu Yüksek Hakem

İzzettin Sultanyar Yüksek İş İnsanı

Tülay Beşkonak Özçay Yüksek Yönetim Kurulu Üyesi (Özel Sektör)

Yusuf Mayıslar Yüksek Matbaa Ustası

Betül Demirok Yüksek Yönetim Kurulu Başkanı (Özel Sektör)

Rüştü Peker Yüksek Ziraat Mühendisi

Ferah Nur Ünal Yüksek Avukat

Özcan Yıldırım Orta Mağaza Müdürü

Mehmet Uysal Yüksek Tekstil Mühendisi

Yahya Turgut Yüksek Kabzımal (Meyve Sebze Toptancısı)

İbrahim Bayuk Yüksek Hırdavatçı

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