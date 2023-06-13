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Haberler Fotohaber AÖF bahar dönemi sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? 2022 - 2023 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 13.06.2023 10:16 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 10:16

AÖF bahar dönemi sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? 2022 - 2023 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?

AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu sınava giren bireyler tarafından araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi final sınavları 3- 4 Haziran ile 10 – 11 Haziran tarihleri arasında alındı ve öğrenciler AÖF sınav sonuçları açıklanma tarihi hakkında araştırmalara gidildi. Dönemi başarıyla bitiremeyen öğrenciler, yaz okuluna kayıt olabilecek. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF sınav sonuçları ne zaman belli olur, ayın kaçında? İşte detaylar

AÖF bahar dönemi sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? 2022 - 2023 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt aramakta. Hafta sonu sona eren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi final sınavları sonrası sınav sonuçları için bekleyiş başladı. Bu noktada AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir aratılıyor. İşte AÖF sınav sonuçları 2023 hakkında detaylar

AÖF bahar dönemi sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? 2022 - 2023 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?

AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 AÖF Bahar dönemi final sınavları, 3-4 Haziran ile 10-11 Haziran tarihlerinde tamamlandı.

Gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Anadolu Üniversitesi AÖF dönem sonu sınav sonuçları henüz açıklanmadı.

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AÖF bahar dönemi sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? 2022 - 2023 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?

AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sonuçlar, genellikle 15 gün sonra öğrencilerin erişimine açılıyor.

Bu durumda AÖF final sınavı sonuçlarının 25 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizdeki yerini alacak.

AÖF bahar dönemi sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? 2022 - 2023 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?

Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF bahar dönemi sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? 2022 - 2023 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

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