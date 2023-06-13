Giriş Tarihi: 13.06.2023 10:16 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 10:16

AÖF bahar dönemi sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? 2022 - 2023 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?

AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu sınava giren bireyler tarafından araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi final sınavları 3- 4 Haziran ile 10 – 11 Haziran tarihleri arasında alındı ve öğrenciler AÖF sınav sonuçları açıklanma tarihi hakkında araştırmalara gidildi. Dönemi başarıyla bitiremeyen öğrenciler, yaz okuluna kayıt olabilecek. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF sınav sonuçları ne zaman belli olur, ayın kaçında? İşte detaylar