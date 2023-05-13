Giriş Tarihi: 13.05.2023 12:10
Güncelleme Tarihi: 13.05.2023
12:16
Balıkesir Bandırma seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Balıkesir Bandırma Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları
Balıkesir Bandırma seçim sonuçları gündemi meşgul etmeye başladı. Bandırma'da ikamet eden seçmenler Bandırma seçim sonuçları 2023 araştırmaya başladı. Oy verme işlemlerinin saat 17.00 da sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranlarının Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti üzerindeki etkisi de merak edilen bir diğer konu. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce (adaylıktan çekildi.) ve Sinan Oğan'ın aday olduğu cumhurbaşkanlık seçim sonuçlarında son durum ne araştırtılıyor. Bandırma'da oy kullanan seçmenler, seçim sonuçlarını canlı olarak sabah. com.tr' den takip edebilecek. Peki, 2023 Bandırma seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Bandırma 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.