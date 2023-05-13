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Haberler Fotohaber Balıkesir Bandırma seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Balıkesir Bandırma Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 12:10 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 12:16

Balıkesir Bandırma seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Balıkesir Bandırma Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Balıkesir Bandırma seçim sonuçları gündemi meşgul etmeye başladı. Bandırma'da ikamet eden seçmenler Bandırma seçim sonuçları 2023 araştırmaya başladı. Oy verme işlemlerinin saat 17.00 da sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranlarının Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti üzerindeki etkisi de merak edilen bir diğer konu. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce (adaylıktan çekildi.) ve Sinan Oğan'ın aday olduğu cumhurbaşkanlık seçim sonuçlarında son durum ne araştırtılıyor. Bandırma'da oy kullanan seçmenler, seçim sonuçlarını canlı olarak sabah. com.tr' den takip edebilecek. Peki, 2023 Bandırma seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Bandırma 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.

Balıkesir Bandırma seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Balıkesir Bandırma Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Bandırma seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu burada ikamet eden seçmen tarafından sorgulanıyor. Saat 17.00 a kadar oylarını kullanan seçmenler, sonuç ekranına gözlerini dikmiş durumda. 13. Dönem cumhurbaşkanı belli oluyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın (Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti) oy oranı ve hangi partinin meclise kaç tane milletvekili göndereceği merak konusu. Peki, 2023 Bandırma seçim sonuçları açıklandı mı, Bandırma Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları listesine göre seçim sonucunu kim kazandı, oy oranları nasıl?'' sorusuna yanıt arıyor? İşte, Bandırma 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.

Balıkesir Bandırma seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Balıkesir Bandırma Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

BALIKESİR BANDIRMA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Balıkesir Bandırma Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il ilçe oy oranlarını takip edebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Balıkesir Bandırma seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Balıkesir Bandırma Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?
YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Balıkesir Bandırma seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Balıkesir Bandırma Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

BALIKESİR BANDIRMA 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI-OY ORANLARI
Muharrem İnce: %46,47
Recep Tayyip Erdoğan: %39,20
Meral Akşener: %10,64
Selahattin Demirtaş: %2,71
Temel Karamollaoğlu: %0,77
Doğu Perinçek: %0,21

Balıkesir Bandırma seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Balıkesir Bandırma Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

BALIKESİR BANDIRMA 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI
Millet İttifakı: %54,07
Cumhur İttifakı: %40,75
CHP: %36,16
Ak Parti: %33,81
İYİ Parti: %16,69
MHP: %6,94
HDP: %4,77
SP: %1,22

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