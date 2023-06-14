Bekir Bozdağ kimdir? AK Parti TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Bekir Bozdağ hayatı ve siyasi kariyeri ile gündemde en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. AK Parti, TBMM Başkanlık Divan Üyelerini belirledi. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ olurken idare amirleri; İbrahim Eyüpoğlu, Alpay Özalan ve Hasan Turan oldu. Bu son dakika gelişmesi sonrası Bekir Bozdağ kimdir sorusu yanıt aramaya başladı. Eski Adalet Bakanı Bozdağ, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Peki, AK Parti TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte biyografisi ve yaşamı hakkında detaylı bilgiler…