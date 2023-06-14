Bekir Bozdağ kimdir? AK Parti TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

61. Hükümette Başbakan Yardımcısı, 61, 62, 64 ve 65. Hükümetlerde Adalet Bakanı, 65. Hükümette Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü olarak görev yaptı. Cumhurbaşkanı fahri Başdanışmanlığı görevinde (2015) bulundu. 27. Yasama Döneminde Anayasa Komisyonu Başkanlığına seçildi.

24 Kasım 2015 tarihinde kurulan 64. Türkiye Hükûmeti'nde yeniden Adalet Bakanlığı görevine atandı

Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Bekir Bozdağ, evli ve 3 çocuk babasıdır.