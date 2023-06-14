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Haberler Fotohaber Bekir Bozdağ kimdir? AK Parti TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?
Giriş Tarihi: 14.06.2023 12:35 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 12:44

Bekir Bozdağ kimdir? AK Parti TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Bekir Bozdağ hayatı ve siyasi kariyeri ile gündemde en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. AK Parti, TBMM Başkanlık Divan Üyelerini belirledi. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ olurken idare amirleri; İbrahim Eyüpoğlu, Alpay Özalan ve Hasan Turan oldu. Bu son dakika gelişmesi sonrası Bekir Bozdağ kimdir sorusu yanıt aramaya başladı. Eski Adalet Bakanı Bozdağ, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Peki, AK Parti TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte biyografisi ve yaşamı hakkında detaylı bilgiler…

Bekir Bozdağ kimdir? AK Parti TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Bekir Bozdağ kimdir sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. AK Parti, TBMM Başkanlık Divan Üyelerini belirledi. Gelen son dakika haberine göre Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti TBMM Başkanvekili oldu. Bu gelişmenin ardından Bekir Bozdağ biyografisi ve hayatı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 2015 yılında Cumhurbaşkanı fahri Başdanışmanlığı görevinde bulunan Bozdağ, 27. Yasama Döneminde Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevini üstlenmişti. Peki, AK Parti TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte, AK Parti TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ hakkında merak edilenler…

Bekir Bozdağ kimdir? AK Parti TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

BEKİR BOZDAĞ KİMDİR?

1 Nisan 1965 tarihinde Yozgat Akdağmadeni'nde dünyaya gelen Bekir Bozdağ'ın baba adı Mehmet Duran, anne adı Nuriye'dir.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalında tamamladı. Ayrıca Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Serbest avukat olarak çalıştı. Fazilet Partisi Akdağmadeni (Yozgat) Belediye Başkan Adayı (1999) oldu. Fazilet Partisi Yozgat Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı (1999-2001) görevinde bulundu.

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Bekir Bozdağ kimdir? AK Parti TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

AK Parti Yozgat kurucu il yönetiminde Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı (2001-2002); AK Parti Teşkilat Başkanlığında değişik illerde İl Koordinatörlüğü ve Bölge Koordinatörlüğü (2002-2007); AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği; AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı (2015) görevlerinde bulundu.

22, 23, 24, 26 ve 27. Yasama Dönemlerinde Yozgat Milletvekili seçildi. 22. Yasama Döneminde TBMM Adalet Komisyonu Üyeliği (2002-2007), 23. Yasama Döneminde AK Parti TBMM Grup Başkanvekilliği (2007-2011) yaptı.

Bekir Bozdağ kimdir? AK Parti TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

61. Hükümette Başbakan Yardımcısı, 61, 62, 64 ve 65. Hükümetlerde Adalet Bakanı, 65. Hükümette Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü olarak görev yaptı. Cumhurbaşkanı fahri Başdanışmanlığı görevinde (2015) bulundu. 27. Yasama Döneminde Anayasa Komisyonu Başkanlığına seçildi.

24 Kasım 2015 tarihinde kurulan 64. Türkiye Hükûmeti'nde yeniden Adalet Bakanlığı görevine atandı

Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Bekir Bozdağ, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Bekir Bozdağ kimdir? AK Parti TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?
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