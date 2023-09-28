Counter Strike 2 çıktı mı, nasıl indirilir, nereden? CS 2 Counter Strike 2 sistem gereksinimleri ne?

CS:GO'ya gelen ücretsiz bir yükseltme olan Counter-Strike 2, Counter-Strike'ın tarihindeki en büyük teknik ilerlemeyi temsil ediyor. Source 2 oyun motoru kullanılarak geliştirilen Counter-Strike 2; gerçekçi fizik tabanlı görsel işleme, son teknoloji ağ iletişimi ve güncellenmiş topluluk atölyesi araçlarını içeriyor.