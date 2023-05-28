Giriş Tarihi: 28.05.2023 21:52 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 21:52

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BALKON KONUŞMASI CANLI İZLE! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşması canlı yayın izle

Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turu için 28 Mayıs Pazar günü sandıkların yolunu tuttu. YSK tarafından açıklanan ikinci tur seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, %52,09 oy oranı ile Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı oldu. Rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na üstünlük sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, balkon konuşması için hazırlanıyor. Bu noktada ise vatandaşlar, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması canlı izle'' araştırmasına çıktı. İşte, A Haber ve ATV ile 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşması canlı yayın izle ekranı...