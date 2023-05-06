Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta? 2023 AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingi nerede yapılacak, nasıl gidilir?

Giriş Tarihi: 06.05.2023 15:58 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 15:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta sorusu gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine sayılı günler kaldı. Seçim yarışı kızışırken liderler düzenlenen mitinglerle vatandaşlarla buluşuyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul mitingi tarihi, saati ve konumu da belli oldu. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingi nerede, nasıl gidilir? İşte, AK Parti İstanbul mitingi tarihi, saati, yol güzergahı ve tüm detaylar…