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Haberler Fotohaber Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta? 2023 AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingi nerede yapılacak, nasıl gidilir?
Giriş Tarihi: 06.05.2023 15:58 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 15:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta? 2023 AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingi nerede yapılacak, nasıl gidilir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta sorusu gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine sayılı günler kaldı. Seçim yarışı kızışırken liderler düzenlenen mitinglerle vatandaşlarla buluşuyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul mitingi tarihi, saati ve konumu da belli oldu. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingi nerede, nasıl gidilir? İşte, AK Parti İstanbul mitingi tarihi, saati, yol güzergahı ve tüm detaylar…

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta? 2023 AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingi nerede yapılacak, nasıl gidilir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingi nerede, nasıl gidilir soruları yanıt aramaya başladı. Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü 13. Cumhurbaşkanı yanı sıra 28. Dönem Milletvekillerini seçmek üzere sandığa gidecek. Tarihi güne sayılı günler kalırken liderlerin miting programı da devam ediyor. Gözler ise Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul mitingine çevrildi. Mitinge katılmak isteyen vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta yapılacak sorusuna yanıt arıyor. İşte, AK Parti Yüzyılın Mitingi tarihi, saati, konumu ve yol güzergahı hakkında merak edilen tüm bu detaylar haberimizde…

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta? 2023 AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingi nerede yapılacak, nasıl gidilir?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL MİTİNGİ NEREDE?

AK Parti'nin İstanbul'daki "Yüzyılın Mitingi", Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da düzenlenecek ''Yüzyılın Mitingi", 7 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta? 2023 AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingi nerede yapılacak, nasıl gidilir?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL MİTİNGİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın ortak katılımlarıyla 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde "Yüzyılın Mitingi"nin yapılacağı belirtildi.

Mitinge tarihi katılımın beklendiği kaydedilen açıklamada, Yenikapı Miting Alanı'ndan yaklaşık 1,5 kat daha büyük olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin milyonlarca kişiye ev sahipliği yapacağı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta? 2023 AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingi nerede yapılacak, nasıl gidilir?

Yapılan açıklamada mitinge tarihi katılımın beklendiği kaydedildi. Yenikapı Miting Alanı'ndan yaklaşık 1,5 kat daha büyük olan Atatürk Havalimanı milyonlarca kişiye ev sahipliği yapacağı ifade edildi.

AK Parti İstanbul Teşkilatı'nın miting hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiği aktarılan açıklamada, halkın davet edilmesinden miting alanının süslenmesine, ulaşım hizmetinden ikramlara kadar her detay için titizlikle çalışıldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta? 2023 AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingi nerede yapılacak, nasıl gidilir?

TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ OLACAK

Açıklamada ayrıca, seçimler için uzun süredir saha çalışmalarını sürdüren İstanbul Teşkilatı'nın "Yüz Yüze 100 Gün", "İstanbul'un Sözü: Birlik İrade Zafer" , "Nef Stadyumu'nda 100 Bin Sandık Görevlisiyle Buluşma" , "Sokak Bazlı Hane Ziyaretleri" ve toplu açılış törenleri gibi saha çalışmalarını "Yüzyılın Mitingi" ile taçlandırmayı hedeflediği belirtildi.

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