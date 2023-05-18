Giriş Tarihi: 18.05.2023 23:21 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 23:21

2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi netleşti! Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. Tur ne zaman, bu hafta mı yapılacak, 50+1 şartı aranacak mı?

Türkiye'de gözler şimdi 2. Tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimine çevrildi. Bilindiği üzere amaç salt çoğunluğun sağlanarak seçimin tamamlanması. 50+1 kuralı nedeniyle tekrarlanacak olan seçimle ilgili detaylar daha önce YSK tarafından da duyurulmuştu. Bu kapsamda ise vatandaşlar "Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. Tur ne zaman, bu hafta mı yapılacak, 50+1 şartı aranacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İlk turda en yüksek oy alan iki aday ikinci turda yarışacak ve ilk turun resmi sonuçlarının açıklanmasıyla yeniden seçim hazırlığına girilecek. Peki, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. Tur ne zaman, bu hafta mı yapılacak, 50+1 şartı aranacak mı? İşte 2. Tur seçim tarihi ve tüm detaylar.