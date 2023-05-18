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Haberler Fotohaber 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi netleşti! Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. Tur ne zaman, bu hafta mı yapılacak, 50+1 şartı aranacak mı?
Giriş Tarihi: 18.05.2023 23:21 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 23:21

2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi netleşti! Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. Tur ne zaman, bu hafta mı yapılacak, 50+1 şartı aranacak mı?

Türkiye'de gözler şimdi 2. Tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimine çevrildi. Bilindiği üzere amaç salt çoğunluğun sağlanarak seçimin tamamlanması. 50+1 kuralı nedeniyle tekrarlanacak olan seçimle ilgili detaylar daha önce YSK tarafından da duyurulmuştu. Bu kapsamda ise vatandaşlar "Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. Tur ne zaman, bu hafta mı yapılacak, 50+1 şartı aranacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İlk turda en yüksek oy alan iki aday ikinci turda yarışacak ve ilk turun resmi sonuçlarının açıklanmasıyla yeniden seçim hazırlığına girilecek. Peki, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. Tur ne zaman, bu hafta mı yapılacak, 50+1 şartı aranacak mı? İşte 2. Tur seçim tarihi ve tüm detaylar.

2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi netleşti! Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. Tur ne zaman, bu hafta mı yapılacak, 50+1 şartı aranacak mı?

14 Mayıs günü düzenlenen genel seçimde yüzde 50 oy oranını geçen aday olmadı. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalmış oldu. İlk turda en yüksek iki oyu alan aday için vatandaşlar tekrar sandık başına gidecek. 13. Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce ise gözler "Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. Tur ne zaman, bu hafta mı yapılacak, 50+1 şartı aranacak mı?" sorularının yanıtına çevrildi. YSK açıklamasına göre; İkinci turda yüzde 50 +1 şartı bulunmuyor, ilk turda en yüksek oy alan iki aday ikinci turda yarışıyor ve en yüksek oy oranını toplayan aday kazanıyor. İşte 2. Tur seçim tarihi ve merak edilenler.

2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi netleşti! Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. Tur ne zaman, bu hafta mı yapılacak, 50+1 şartı aranacak mı?

2.TUR SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK?

Seçimin 2. turu, YSK'nın daha önce açıkladığı takvime göre 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek.

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2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi netleşti! Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. Tur ne zaman, bu hafta mı yapılacak, 50+1 şartı aranacak mı?

MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ YENİDEN YAPILACAK MI?

2. Tur seçimler sadece Cumhurbaşkanlığı için gerçekleşecek. Milletvekili seçimleri, 14 Mayıs Pazar günü tamamlanan sonuçlara göre belirlenmiş ve tasdiklenmiş olacak.

2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi netleşti! Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. Tur ne zaman, bu hafta mı yapılacak, 50+1 şartı aranacak mı?

İKİNCİ TUR NASIL YAPILACAK?

Oy pusulalarında sıralamada değişiklik olmayıp, Sayın Recep Tayyip Erdoğan 1'inci, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da 2'nci sırada yer alacaktır. Propaganda dönemi başlamış bulunmaktadır.

2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi netleşti! Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. Tur ne zaman, bu hafta mı yapılacak, 50+1 şartı aranacak mı?

YURT DIŞINDA OY KULLANIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

20 Mayıs 2023 tarihinde gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak, 24 Mayıs 2023 tarihinde yurt dışında oy verme işlemi sona erecek. Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak.

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