Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kimdir? Yeni Dışişleri Bakanı kim oldu, Hakan Fidan kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Yeni Dışişleri Bakanı kim oldu sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklamaları sonrası merak ediliyor. YSK tarafından Cumhurbaşkanlığı kesin sonuçların açıklanması itibariyle Türkiye Cumhuriyeti yeni dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Bu noktada göreve başlayacak yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi listesine göre Dışişleri Bakanlığı görevine Hakan Fidan getirildi. Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kimdir, nereli, kaç yaşında soruları merak ediliyor. İşte, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hakkında tüm bilgiler…