Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kimdir? Yeni Dışişleri Bakanı kim oldu, Hakan Fidan kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Hakan Fidan, 17 Nisan 2009 tarihinde Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşar Yardımcılığı'na atandı. 15 Haziran 2005 tarihinden bu yana, MİT Müsteşarlığı görevinde olan Emre Taner'in yerine 25 Mayıs 2010 tarihinde Hakan Fidan MİT Müsteşarı olarak atandı. Emre Taner yaş haddinden emekli olurken, Hakan Fidan 42 yaşında en genç yaşta müsteşar olan isim oldu.

MİT Müsteşarı Hakan Fidan, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak üzere 6 Ocak 2015 tarihinde Müsteşarlık görevinden istifa etti. Yerine vekaleten İsmail Hakkı Musa atandı. 9 Mart 2015 tarihinde 25. Dönem Milletvekili adaylığı için AK Parti'ye yaptığı başvuruyu geri çekti. Hakan Fidan, evli ve 3 çocuk sahibidir.