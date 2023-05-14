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Haberler Fotohaber Elazığ seçim sonuçları 2023 verileri: Elazığ Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve adayların oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:28 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:28

Elazığ seçim sonuçları 2023 verileri: Elazığ Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve adayların oy oranları

Elazığ seçim sonuçları 2023 son dakika araştırmaları başladı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrası cumhurbaşkanı adayları ve partilerin oy oranları merak ediliyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı YSK tarafından yayınlanan veriler ile ortaya çıkıyor. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı oy oranları doğrultusunda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili koltukları belli oluyor. Peki, 2023 Elazığ seçim sonuçları açıklandı mı, kim kazandı? 2023 Seçim sonucu verileri ile ''Seçimi kim kazandı?'' sorusunun yanıtı 14 Mayıs akşamı sabah.com.tr'de olacak. İşte, Elazığ Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve oy oranları son durum…

Elazığ seçim sonuçları 2023 verileri: Elazığ Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve adayların oy oranları

Elazığ seçim sonuçları 2023 tablosu ile ilçe ilçe Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranları belli oluyor. Şehirde ikamet eden vatandaşlar, ''2023 Elazığ seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonucu ile Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranı inceleniyor. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili listeleri üzerinde incelemeler başladı. Hangi adayın ne kadar oy aldığını sabah.com.tr seçim sonuçları 2023 sayfasından öğrenebilirsiniz. İşte, Elazığ Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son dakika gelişmeleri…

Elazığ seçim sonuçları 2023 verileri: Elazığ Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve adayların oy oranları

ELAZIĞ SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI 2023

YSK'dan yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Elazığ Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan sonra açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

Elazığ Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il ilçe oy oranlarını takip edebilirsiniz.

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Elazığ seçim sonuçları 2023 verileri: Elazığ Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve adayların oy oranları

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce (Adaylıktan çekildi)

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

Elazığ seçim sonuçları 2023 verileri: Elazığ Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve adayların oy oranları

ELAZIĞ İLÇELERİ

Elazığ'da toplam olarak 11 ilçe bulunur. Elazığ'ın ilçeleri sırası ile Ağın, Alacakaya, Arıcak, Baskil, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Maden, Merkez, Palu, Sivrice şeklindedir.

Elazığ seçim sonuçları 2023 verileri: Elazığ Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve adayların oy oranları

ELAZIĞ SEÇİM SONUÇLARI 2018

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Elazığ seçmen sayısı 411.019 olurken katılım oranı %84.99 olarak açıklandı.

Toplam kullanılan oy sayısı 349.331 olurken toplam geçerli oy sayısı 339.429 olarak belirlendi.

Elazığ'da 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan %70.04 ile en yüksek oyu aldı.

Millet İttifakı'nın adayı Muharrem İnce %15.57, Meral Akşener ise %6.44 oy aldı. 2018 Elazığ seçim sonuçları şöyle;

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