Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:28 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:28

Elazığ seçim sonuçları 2023 verileri: Elazığ Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve adayların oy oranları

Elazığ seçim sonuçları 2023 son dakika araştırmaları başladı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrası cumhurbaşkanı adayları ve partilerin oy oranları merak ediliyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı YSK tarafından yayınlanan veriler ile ortaya çıkıyor. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı oy oranları doğrultusunda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili koltukları belli oluyor. Peki, 2023 Elazığ seçim sonuçları açıklandı mı, kim kazandı? 2023 Seçim sonucu verileri ile ''Seçimi kim kazandı?'' sorusunun yanıtı 14 Mayıs akşamı sabah.com.tr'de olacak. İşte, Elazığ Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve oy oranları son durum…