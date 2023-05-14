Erzurum seçim sonuçları 2023: YSK canlı veriler ile Erzurum Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Erzurum seçim sonuçları 2023 Türkiye Genel Seçimleri sebebiyle gündeme geldi. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimleri sonrası Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı araştırmaları hız kazandı. 2023 Seçim sonucu ile Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ortaya çıkıyor. Vatandaşlar ise hangi adayın kazandığını öğrenmek adına "Seçimi kim kazandı?" sorusunu yöneltiyor. YSK tarafından açıklanan AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili listeleri gündemde. Peki, 2023 Erzurum seçim sonuçları açıklandı mı, hangi parti ne kadar oy aldı? İşte, Erzurum Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları ile son durum gelişmeleri...