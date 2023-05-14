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Haberler Fotohaber Erzurum seçim sonuçları 2023: YSK canlı veriler ile Erzurum Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:29 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:29

Erzurum seçim sonuçları 2023: YSK canlı veriler ile Erzurum Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Erzurum seçim sonuçları 2023 Türkiye Genel Seçimleri sebebiyle gündeme geldi. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimleri sonrası Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı araştırmaları hız kazandı. 2023 Seçim sonucu ile Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ortaya çıkıyor. Vatandaşlar ise hangi adayın kazandığını öğrenmek adına "Seçimi kim kazandı?" sorusunu yöneltiyor. YSK tarafından açıklanan AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili listeleri gündemde. Peki, 2023 Erzurum seçim sonuçları açıklandı mı, hangi parti ne kadar oy aldı? İşte, Erzurum Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları ile son durum gelişmeleri...

Erzurum seçim sonuçları 2023: YSK canlı veriler ile Erzurum Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Erzurum seçim sonuçları açıklandı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimleri ardından Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı araştırılıyor. ''Seçimi kim kazandı?'' sorusu YSK tarafından duyurulan 2023 Seçim sonucu verileri ile yanıt buluyor. AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili sayısını etkileyecek Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları merak ediliyor. Erzurum seçim sonuçları 2023 verileri sabah.com.tr seçim sonuç sayfasında yerini alıyor! İşte, 2023 Erzurum Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları…

Erzurum seçim sonuçları 2023: YSK canlı veriler ile Erzurum Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

ERZURUM SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI 2023

YSK'dan yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Erzurum Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan sonra açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

Erzurum Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il ilçe oy oranlarını takip edebilirsiniz.

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Erzurum seçim sonuçları 2023: YSK canlı veriler ile Erzurum Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Erzurum seçim sonuçları 2023: YSK canlı veriler ile Erzurum Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce (Adaylıktan çekildi)

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

Erzurum seçim sonuçları 2023: YSK canlı veriler ile Erzurum Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

ERZURUM İLÇELERİ

Erzurum'da toplam olarak 20 ilçe bulunur. Erzurum'un ilçeleri sırası ile Aziziye, Palandöken, Yakutiye, Aşkale, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Tekman, Tortum, Uzundere şeklindedir.

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