Gaziantep Şahinbey seçim sonuçları | YSK ile 28 Mayıs Gaziantep Şahinbey cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları nasıl, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs Pazar günü yapılan oylama süresinin sona ermesi ve sandıkların açılarak sayılmaya başlanması sonrasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından uygulanan yasakların sona ermesiyle birlikte ilk sonuçlar duyurulmaya başlanacak.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

Gaziantep Şahinbey Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.