Giriş Tarihi: 27.05.2023 23:49
Güncelleme Tarihi: 27.05.2023
23:50
Gaziantep Şahinbey seçim sonuçları | YSK ile 28 Mayıs Gaziantep Şahinbey cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları nasıl, kim kazandı?
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları oy verenler tarafından merak ediliyor. Cumhur İttifakı aday Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy toplayacağı seçimlerin ardından Gaziantep Şahinbey seçim sonuçlarıyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler yoğun olarak YSK ile 28 Mayıs Gaziantep Şahinbey cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları nasıl, kim kazandı? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Gaziantep Şahinbey seçim sonuçları ve tüm detaylar.