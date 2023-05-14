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Haberler Fotohaber Gaziantep seçim sonuçları 2023 verileri: Gaziantep Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:38 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:40

Gaziantep seçim sonuçları 2023 verileri: Gaziantep Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Gaziantep seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla araştırılıyor. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen genel seçimler sonrasında Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili listeleri sabah.com.tr'de yerini alıyor. Sandıklardan çıkan oyların dağılımı hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar "2023 Seçim sonucu ile kim kazandı?" sorusuna yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı merak ediliyor. Peki, 2023 Gaziantep seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte, Gaziantep Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları güncel veriler…

Gaziantep seçim sonuçları 2023 verileri: Gaziantep Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Gaziantep seçim sonuçları 2023 Türkiye Genel Seçimlerinde oy kullanma görevini yerine getiren vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Şehirde ikamet edenler, ''2023 Gaziantep seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonucu ile belli oluyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili koltukları şekilleniyor. İşte, 2023 Gaziantep Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son dakika gelişmeleri…

Gaziantep seçim sonuçları 2023 verileri: Gaziantep Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

GAZİANTEP SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI 2023

YSK'dan yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Gaziantep Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan sonra açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

Gaziantep Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il ilçe oy oranlarını takip edebilirsiniz

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Gaziantep seçim sonuçları 2023 verileri: Gaziantep Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Gaziantep seçim sonuçları 2023 verileri: Gaziantep Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce (Adaylıktan çekildi)

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

Gaziantep seçim sonuçları 2023 verileri: Gaziantep Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

GAZİANTEP SEÇİM SONUÇLARI 2018

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Gaziantep seçmen sayısı 1.214.503 olurken katılım oranı %85.59 olarak açıklandı.

Toplam kullanılan oy sayısı 1.039.514 olurken toplam geçerli oy sayısı 1.016.612 olarak belirlendi.

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