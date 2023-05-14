Gaziosmanpaşa seçim sonuçları! 2023 İstanbul Gaziosmanpaşa genel seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

GAZİOSMANPAŞA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Gaziosmanpaşa seçim sonuçları sayfası 14 Mayıs akşamı YSK'nın yapacağı duyurular ışığında anlık olarak yenilenecek. Sabah.com.tr Gaziosmanpaşa seçim sonuçları sayfası üzerinden bu ilçede oy kullanan seçmen sayısına, geçerli ve geçersiz oy oranlarına, açılan sandık sayısına anlık olarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu ilçede kullanılan geçerli oyların hangi adaya verildiğine de göz atabilirsiniz.

YSK tarafından yapılan açıklamaya göre; sandıklar açıldıktan hemen sonra seçim sonuçları yayınlanacak.

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz