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Haberler Fotohaber GREEN CARD BAŞVURUSU DV 2025 | ABD Yeşil Kart / Green Card başvuru ne zaman,şartları neler, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 05.10.2023 14:30 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 11:04

GREEN CARD BAŞVURUSU DV 2025 | ABD Yeşil Kart / Green Card başvuru ne zaman,şartları neler, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Green Card (Yeşil Kart) çekiliş öncesinde başvurular alınmaya başlıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Electronic Diversity Visa Program (https://dvprogram.state.gov/) uygulaması ile her yıl Türkiye ve birçok ülkeden vatandaşa oturma ve çalışma izni veriliyor. ''Green Card başvuru ne zaman, ücreti ne kadar, şartları neler'' gibi sorular arama geçmişlerindeki yerini aldı. DV 2025 için alınacak başvurularda nelere dikkat edilmesi gerektiği de araştırılanlar arasında. Bu noktada Green Card başvurusu nasıl yapılır sorusu gündemde. Peki, Yeşil Kart başvuruları başladı mı, saat kaçta? İşte, tüm merak edilenler…

GREEN CARD BAŞVURUSU DV 2025 | ABD Yeşil Kart / Green Card başvuru ne zaman,şartları neler, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Green Card (Yeşil Kart) nedir, almak için dil bilmek gerekir mi, gerekli evraklar neler gibi sorular yanıt arıyor. Çekilişte şansını artırmak isteyenler en doğru başvuru şeklini araştırıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışma izni almak isteyenler belirtilen başvuru tarihleri kapsamında işlemlerini tamamlıyor. 2023 Green Card başvuru ne zaman sorusu gündemde. Konuyla ilgili sosyal medyada da fikir alışverişleri başladı. Peki, Yeşil Kart başvuruları nasıl ve nereden alınır? İşte, Green Card başvurusu şartları, tarihleri, ücreti ve tüm detaylar…

GREEN CARD BAŞVURUSU DV 2025 | ABD Yeşil Kart / Green Card başvuru ne zaman,şartları neler, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

2023 GREEN CARD BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

Her yıl Ekim ve Kasım aylarında alınan Green Card başvurusu başlıyor. https://dvprogram.state.gov/ başvuru sitesi üzerinden alınacak başvurular için araştırmalar başladı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) çalışma hakkı elde etmek isteyenler işlemlerini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. DV Lottery 2025 için başvuru işlemleri gündemde.

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GREEN CARD BAŞVURUSU DV 2025 | ABD Yeşil Kart / Green Card başvuru ne zaman,şartları neler, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

YEŞİL KART BAŞVURULARI NE ZAMAN?

DV Program olarak bilinen Green Card (Yeşil Kart) başvuru işlemleri 4 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Son başvuru tarihi ise 7 Kasım 2023 Salı günü TSİ 20.00 olarak belirlendi.

GREEN CARD BAŞVURUSU DV 2025 | ABD Yeşil Kart / Green Card başvuru ne zaman,şartları neler, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

GREEN CARD NEDİR?

Yeşil Kart (İngilizce: Green card), veya resmî ismiyle Daimî İkametgâh Kartı (İngilizce: Permanent Resident Card), Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası uyarınca Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkını sağlayan ve bu hakkın verildiğine delil olması için verilen bir belgedir.

GREEN CARD BAŞVURUSU DV 2025 | ABD Yeşil Kart / Green Card başvuru ne zaman,şartları neler, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) başvurunuzunu yapabilirsiniz.

Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca başvuru yapan kişiler, bilgilerini hatasız bir şekilde girmelidir.

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