GREEN CARD BAŞVURUSU DV 2025 | ABD Yeşil Kart / Green Card başvuru ne zaman,şartları neler, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Giriş Tarihi: 05.10.2023 14:30 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 11:04

Green Card (Yeşil Kart) çekiliş öncesinde başvurular alınmaya başlıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Electronic Diversity Visa Program (https://dvprogram.state.gov/) uygulaması ile her yıl Türkiye ve birçok ülkeden vatandaşa oturma ve çalışma izni veriliyor. ''Green Card başvuru ne zaman, ücreti ne kadar, şartları neler'' gibi sorular arama geçmişlerindeki yerini aldı. DV 2025 için alınacak başvurularda nelere dikkat edilmesi gerektiği de araştırılanlar arasında. Bu noktada Green Card başvurusu nasıl yapılır sorusu gündemde. Peki, Yeşil Kart başvuruları başladı mı, saat kaçta? İşte, tüm merak edilenler…