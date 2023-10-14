Güneş tutulması canlı izle 2023! NASA güneş tutulması (Solar Eclipse live) canlı yayını izle!

Güneş tutulması öncesi nefesler tutuldu. 14 Ekim 2023 bugün halkalı güneş tutulması meydana gelecek. Tutulma yerel saat ile saat 11.30'da başlayacak. Halkalı güneş tutulmasını yakından izlemek ve bu doğa olayına bizzat şahit olmak isteyen vatandaşlar güneş tutulması canlı izle araştırmasına başladı. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA canlı yayın ile tutulma izlenebilecek. NASA Youtube canlı yayın kanalı üzerinden "solar eclipse" başlıklı yayın başlayacak. İşte, güneş tutulması canlı izle NASA yayını…