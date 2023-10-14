Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Güneş tutulması canlı izle 2023! NASA güneş tutulması (Solar Eclipse live) canlı yayını izle!
Giriş Tarihi: 14.10.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 09:41

Güneş tutulması canlı izle 2023! NASA güneş tutulması (Solar Eclipse live) canlı yayını izle!

Güneş tutulması öncesi nefesler tutuldu. 14 Ekim 2023 bugün halkalı güneş tutulması meydana gelecek. Tutulma yerel saat ile saat 11.30'da başlayacak. Halkalı güneş tutulmasını yakından izlemek ve bu doğa olayına bizzat şahit olmak isteyen vatandaşlar güneş tutulması canlı izle araştırmasına başladı. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA canlı yayın ile tutulma izlenebilecek. NASA Youtube canlı yayın kanalı üzerinden "solar eclipse" başlıklı yayın başlayacak. İşte, güneş tutulması canlı izle NASA yayını…

Güneş tutulması canlı izle 2023! NASA güneş tutulması Solar Eclipse live canlı yayını izle!

Güneş tutulması canlı izle ekranı sabah saatlerinden itibaren gündemdeki yerini aldı. NASA Youtube kanalı ile izlenebilecek parçalı tutulma yerel saate göre 11.30 itibariyle başlayacak. Doğa olaylarını merak eden vatandalar NASA ile güneş tutulması canlı yayın ekranını takip edecek. Solar eclipse live başlığı ile açılacak canlı yayın ile bu eşsiz hadiseye milyonlar şahit olacak. İşte, NASA güneş tutulması canlı izle ekranı!

Güneş tutulması canlı izle 2023! NASA güneş tutulması Solar Eclipse live canlı yayını izle!

2023 GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2023 yılı ikinci ve son Güneş tutulması ise 14 Ekim 2023 bugün gerçekleşecek. Halkalı güneş tutulması yerel saat ile 11.30'da başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Güneş tutulması canlı izle 2023! NASA güneş tutulması Solar Eclipse live canlı yayını izle!

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Parçalı Tutulma; Amerika Kıtası, Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus'ta izlenecek.

Halkalı Tutulma; Brezilya, Kolombiya, Panama, Kosta Rika, Nikaragua, Honduras, Belize, Meksika'nın doğu ucu, Amerika Birleşik Devletleri'nde izlenecek, ülkemizden ise izlenemeyecektir.

Güneş tutulması canlı izle 2023! NASA güneş tutulması Solar Eclipse live canlı yayını izle!

GÜNEŞ TUTULMASI CANLI İZLE!

NASA canlı izle ekranı ile araştırılan phalkalı güneş tutulması için;

GÜNEŞ TUTULMASI AA CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNEŞ TUTULMASI BURÇLARA ETKİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

Güneş tutulması canlı izle 2023! NASA güneş tutulması Solar Eclipse live canlı yayını izle!

GÜNEŞ TUTULMASI NASIL VE NEDEN OLUR?

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir.Bir yıl içinde Ay, Dünya çevresinde yaklaşık on iki kez dönmesine karşın, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş'in tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşur. Bu yüzden, yılda iki ile beş arasında Güneş tutulması gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir. Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için Güneş tutulması çok ender bir olaydır.

SON DAKİKA