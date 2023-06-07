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Haberler Fotohaber Hafize Gaye Erkan kimdir? Hafize Gaye Erkan kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, kiminle evli, hangi görevlerde bulundu?
Giriş Tarihi: 07.06.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 10:25

Hafize Gaye Erkan kimdir? Hafize Gaye Erkan kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, kiminle evli, hangi görevlerde bulundu?

Hafize Gaye Erkan biyografisi ve hayatı ile gündemde en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra eğitimine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden Erkan, iki yıllık doktora programını bir yılda tamamlayan ilk öğrenci olma başarısını göstererek ABD'nin en genç finans profesörü unvanına sahip oldu. Yurt dışında önemli bir finans kariyerine sahip olan Hafize Gaye Erkan kimdir sorusu gündeme gelmesinin ardından yanıt aramaya başladı. Peki, Hafize Gaye Erkan kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, hangi görevlerde bulundu? Hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler…

Hafize Gaye Erkan kimdir? Hafize Gaye Erkan kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, kiminle evli, hangi görevlerde bulundu?

Hafize Gaye Erkan kimdir sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra eğitimine ABD'de devam eden Erkan, ABD'de çeşitli finans danışmanlığı şirketleri ve bir bankada üst düzey yöneticilik yaptı. Bazı ekonomi dergileri tarafından dikkat çeken genç ekonomistler arasında gösterilen Hafize Gaye Erkan biyografisi ve kariyeri ile araştırılmaya başlandı. Peki, Hafize Gaye Erkan kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, hangi görevlerde bulundu? İşte, hayatı, kariyeri ve biyografisi hakkında merak edilen tüm detaylar.

Hafize Gaye Erkan kimdir? Hafize Gaye Erkan kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, kiminle evli, hangi görevlerde bulundu?

HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

1982 yılında dünyaya gelen Türk ekonomist ve mühendis Hafize Gaye Erkan, makine mühendisi bir baba ve matematikçi bir annenin kızıdır.

Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra eğitimine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden Erkan, orada finans alanında çalışmaya başladı.

Çeşitli finans danışmanlığı şirketleri ve bir bankada üst düzey yöneticilik yaptı. Bazı ekonomi dergileri tarafından dikkat çeken genç ekonomistler arasında gösterildi.

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Hafize Gaye Erkan kimdir? Hafize Gaye Erkan kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, kiminle evli, hangi görevlerde bulundu?

İstanbul Erkek Lisesi'nden ikincilik ile mezun olan Erkan, üniversite sınavında derece yaparak 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümüne 26'ncı olarak girdi.

Bölümünü birincilikle tamamladı ve ardından Princeton Üniversitesi'nden kabul edilerek yurt dışına taşındı.

Hafize Gaye Erkan kimdir? Hafize Gaye Erkan kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, kiminle evli, hangi görevlerde bulundu?

Erkan'a aralarında Stanford, Princeton, Boston, Cornell, California'nın olduğu 9 üniversiteden burs teklifi geldi. Erkan, tercihini Princeton'dan yana kullandı. Böylece her yıl sadece 2 kişiye verilen 'Onursal doktora' bursu karşılığında Erkan, bir ev, ayda 3 bin 200 dolar cep harçlığı ve ABD Ulusal Bilim Vakfı'ndan araştırmaları için sınırsız bütçe imkânına sahip oldu.

Princeton'da iki yıllık doktora programını bir yılda tamamlayan ilk öğrenci olma başarısını gösterdi. Bu sayede ülkedeki "en genç finans profesörü" unvanını elde etmiş oldu. Daha sonra Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine iki eğitim programını daha tamamladı.

Hafize Gaye Erkan kimdir? Hafize Gaye Erkan kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, kiminle evli, hangi görevlerde bulundu?
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