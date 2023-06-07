Hafize Gaye Erkan kimdir? Hafize Gaye Erkan kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, kiminle evli, hangi görevlerde bulundu?

Hafize Gaye Erkan biyografisi ve hayatı ile gündemde en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra eğitimine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden Erkan, iki yıllık doktora programını bir yılda tamamlayan ilk öğrenci olma başarısını göstererek ABD'nin en genç finans profesörü unvanına sahip oldu. Yurt dışında önemli bir finans kariyerine sahip olan Hafize Gaye Erkan kimdir sorusu gündeme gelmesinin ardından yanıt aramaya başladı. Peki, Hafize Gaye Erkan kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, hangi görevlerde bulundu? Hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler…