Hafize Gaye Erkan kimdir? Hafize Gaye Erkan nereli, kaç yaşında? İşte Yeni Merkez Bankası Başkanı biyografisi, hayatı ve kariyeri

ABD merkezli mücevher şirketi Tiffany & Co.'da da iki yıl yönetim kurulu üyeliği yapan Erkan, son olarak küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyordu.

Goldman Sachs'ta Genel Müdür ve Finansal Kurumlar Grubu Analitik ve Stratejiler Başkanı olarak görev alan Erkan, 2014 yılında iş teklifi aldığı First Republic Bank'ta yaklaşık 8 yıl boyunca İcra Kurulu Eş Başkanı, Başkan, Yönetim Kurulu Üyesi, Baş Yatırım Sorumlusu, Baş Mevduat Sorumlusu ve Eş Risk Sorumlusu gibi farklı görevler üstlendi. Erkan, 2021 yılında ise First Republic Bank'ın Eş-CEO'su oldu.