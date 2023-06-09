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Haberler Fotohaber Hafize Gaye Erkan kimdir? Hafize Gaye Erkan nereli, kaç yaşında? İşte Yeni Merkez Bankası Başkanı biyografisi, hayatı ve kariyeri
Giriş Tarihi: 09.06.2023 07:19 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 07:19

Hafize Gaye Erkan kimdir? Hafize Gaye Erkan nereli, kaç yaşında? İşte Yeni Merkez Bankası Başkanı biyografisi, hayatı ve kariyeri

Hafize Gaye Erkan biyografisi ve kariyeri gündemdeki yerini almış durumda. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı olarak Hafize Gaye Erkan atandı. Böylece TCMB'nin ilk kadın başkanı oldu. Bu noktada Hafize Gaye Erkan kimdir, kaç yaşında gibi sorular yanıt aramakta. 2021 yılında ise First Republic Bank'ın Eş-CEO'su olan yeni TCMB başkanı genç yaşında kariyeriyle göz dolduruyor. Peki, Hafize Gaye Erkan nereli? Hafize Gaye Erkan kimdir, hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar

Hafize Gaye Erkan kimdir? Hafize Gaye Erkan nereli, kaç yaşında? İşte Yeni Merkez Bankası Başkanı biyografisi, hayatı ve kariyeri

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla eski First Republic Bank Eş CEO'su Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanlığına atandı. Bu noktada Hafize Gaye Erkan biyografisi ve kariyeri gündemdeki yerini korumakta. İstanbul Erkek Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Erkan, üst düzey bankalarda yönetici görevini üstlenmişti. Peki, Hafize Gaye Erkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar

Hafize Gaye Erkan kimdir? Hafize Gaye Erkan nereli, kaç yaşında? İşte Yeni Merkez Bankası Başkanı biyografisi, hayatı ve kariyeri

HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

1982 yılında dünyaya gelen Türk ekonomist ve mühendis Hafize Gaye Erkan, makine mühendisi bir baba ve matematikçi bir annenin kızıdır.

Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra eğitimine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden Erkan, orada finans alanında çalışmaya başladı.

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Hafize Gaye Erkan kimdir? Hafize Gaye Erkan nereli, kaç yaşında? İşte Yeni Merkez Bankası Başkanı biyografisi, hayatı ve kariyeri

Bölümünü birincilikle tamamladı ve ardından Princeton Üniversitesi'nden kabul edilerek yurt dışına taşındı.

Erkan'a aralarında Stanford, Princeton, Boston, Cornell, California'nın olduğu 9 üniversiteden burs teklifi geldi. Erkan, tercihini Princeton'dan yana kullandı. Böylece her yıl sadece 2 kişiye verilen 'Onursal doktora' bursu karşılığında Erkan, bir ev, ayda 3 bin 200 dolar cep harçlığı ve ABD Ulusal Bilim Vakfı'ndan araştırmaları için sınırsız bütçe imkânına sahip oldu.

Hafize Gaye Erkan kimdir? Hafize Gaye Erkan nereli, kaç yaşında? İşte Yeni Merkez Bankası Başkanı biyografisi, hayatı ve kariyeri

2019 yılında Crain's Bankacılık ve Finans Alanında Önemli Kadınlar listesine ve American Banker's Women to Watch listesine seçildi. 2018 yılında San Francisco Business Times'ın 40 Yaş Altı 40 ve Crain New York Business'ın 40 Yaş Altı 40 listelerine seçildi.

Erkan Princeton Üniversitesi Yöneylem Araştırması ve Finans Mühendisliği Bölümü Danışma Konseyi'nde görev yaptı.

Hafize Gaye Erkan kimdir? Hafize Gaye Erkan nereli, kaç yaşında? İşte Yeni Merkez Bankası Başkanı biyografisi, hayatı ve kariyeri

ABD merkezli mücevher şirketi Tiffany & Co.'da da iki yıl yönetim kurulu üyeliği yapan Erkan, son olarak küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyordu.

Goldman Sachs'ta Genel Müdür ve Finansal Kurumlar Grubu Analitik ve Stratejiler Başkanı olarak görev alan Erkan, 2014 yılında iş teklifi aldığı First Republic Bank'ta yaklaşık 8 yıl boyunca İcra Kurulu Eş Başkanı, Başkan, Yönetim Kurulu Üyesi, Baş Yatırım Sorumlusu, Baş Mevduat Sorumlusu ve Eş Risk Sorumlusu gibi farklı görevler üstlendi. Erkan, 2021 yılında ise First Republic Bank'ın Eş-CEO'su oldu.

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