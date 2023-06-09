Hafize Gaye Erkan kimdir? Hafize Gaye Erkan nereli, kaç yaşında? İşte Yeni Merkez Bankası Başkanı biyografisi, hayatı ve kariyeri

Hafize Gaye Erkan biyografisi ve kariyeri gündemdeki yerini almış durumda. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı olarak Hafize Gaye Erkan atandı. Böylece TCMB'nin ilk kadın başkanı oldu. Bu noktada Hafize Gaye Erkan kimdir, kaç yaşında gibi sorular yanıt aramakta. 2021 yılında ise First Republic Bank'ın Eş-CEO'su olan yeni TCMB başkanı genç yaşında kariyeriyle göz dolduruyor. Peki, Hafize Gaye Erkan nereli? Hafize Gaye Erkan kimdir, hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar