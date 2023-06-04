HAKAN FİDAN KİMDİR? Bakanlar Kurulu’nda Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan nereli, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Son dakika uzun yıllar Mit Müsteşarı olarak devlette görev alan Hakan Fidan Dışişleri Bakanı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesinde Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen eski Mit müsteşarı için "Hakan Fidan kimdir, nereli, kaç yaşında?" soruları yanıt arıyor. Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığını 27 Mayıs 2010 tarihinden beri yürüten Fidan, Mevlüt Çavuşoğlu yerine Dışişleri'nden sorumlu olacak. Peki, Hakan Fidan kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? İşte Hakan Fidan hayatı ve kariyeri