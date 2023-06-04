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Giriş Tarihi: 04.06.2023 09:39 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 09:39

HAKAN FİDAN KİMDİR? Bakanlar Kurulu'nda Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan nereli, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Son dakika uzun yıllar Mit Müsteşarı olarak devlette görev alan Hakan Fidan Dışişleri Bakanı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesinde Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen eski Mit müsteşarı için "Hakan Fidan kimdir, nereli, kaç yaşında?" soruları yanıt arıyor. Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığını 27 Mayıs 2010 tarihinden beri yürüten Fidan, Mevlüt Çavuşoğlu yerine Dışişleri'nden sorumlu olacak. Peki, Hakan Fidan kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? İşte Hakan Fidan hayatı ve kariyeri

HAKAN FİDAN KİMDİR? Bakanlar Kurulu’nda Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan nereli, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Hakan Fidan kimdir, kaç yaşında gibi sorular sıklıkla yanıt arıyor. 12. Cumhurbaşkanı olarak seçilen Recep Tayyip Erdoğan bugün yeni Kabine Bakanlar Kurulu listesini kamuoyu ile paylaştı ve yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu. 10 yılı aşkın bir süredir Mit müsteşarlığı yapan Fidan, artık Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişlerinden sorumlu olacak. İşte Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler

HAKAN FİDAN KİMDİR? Bakanlar Kurulu’nda Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan nereli, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN OLDU!

12. Cumhurbaşkanı olarak seçilen Recep Tayyip Erdoğan bugün yeni Kabine Bakanlar Kurulu listesini kamuoyu ile paylaştı.

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı görevine Hakan Fidan getirildi.

İşte, hayatı ve kariyeri

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HAKAN FİDAN KİMDİR? Bakanlar Kurulu’nda Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan nereli, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

HAKAN FİDAN KİMDİR?

Hakan Fidan, 1968 yılında Ankara'da doğmuştur. 1986 yılında astsubay olarak mezun olup 2001 yılına kadar 15 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde muhabere istihbarat astsubayı olarak görev yaptı. Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu'nun ardından Lisan Okulu'ndan da mezun oldu. Bir dönem Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Almanya'daki Nato Süratli Reaksiyon Kolordusu Karargâhı'nda üç yıllığına görevlendirildi. Bu görevi sırasında Almanya'daki ABD Kökenli Maryland Üniversitesi'ni bitirdi.

University of Maryland University College'den Yönetim ve Siyaset Bilimi alanından lisans dereceleri aldı.

HAKAN FİDAN KİMDİR? Bakanlar Kurulu’nda Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan nereli, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

2000'de OYAK Genel Kurul üyeliğine seçildi. Mecburi hizmeti bittiğinde 2001 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılarak Bilkent Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans ve doktora yaptı.

2003 yılında (Tika) Türk İşbirliği Ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na getirildi. 2007 yılına kadar bu görevi yaptı. TİKA Başkanlığı döneminde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olan Abdullah Gül ile yakın çalışma içinde oldu. 14 Kasım 2007 tarihinde dış politika ve uluslararası güvenlik konularından sorumlu Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı'na atandı. 8 Mart 2008'de Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet üyeliğine getirildi. Bu görevinden Şubat 2011'de istifa etti. Hacettepe ve Bilkent üniversitelerinde akademisyenlik yaptı.

HAKAN FİDAN KİMDİR? Bakanlar Kurulu’nda Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan nereli, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Hakan Fidan, 17 Nisan 2009 tarihinde Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşar Yardımcılığı'na atandı. 15 Haziran 2005 tarihinden bu yana, MİT Müsteşarlığı görevinde olan Emre Taner'in yerine 25 Mayıs 2010 tarihinde Hakan Fidan MİT Müsteşarı olarak atandı. Emre Taner yaş haddinden emekli olurken, Hakan Fidan 42 yaşında en genç yaşta müsteşar olan isim oldu.

MİT Müsteşarı Hakan Fidan, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak üzere 6 Ocak 2015 tarihinde Müsteşarlık görevinden istifa etti. Yerine vekaleten İsmail Hakkı Musa atandı. 9 Mart 2015 tarihinde 25. Dönem Milletvekili adaylığı için AK Parti'ye yaptığı başvuruyu geri çekti. Hakan Fidan, evli ve 3 çocuk sahibidir.

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