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Haberler Fotohaber HALKA ARZ TAKVİMİ EKİM 2023 GÜNCEL LİSTE: SPK açıklaması ile Ekim ayında hangi şirketler halka arz olacak, yeni halka arz var mı, ne zaman?
Giriş Tarihi: 01.10.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 00:36

HALKA ARZ TAKVİMİ EKİM 2023 GÜNCEL LİSTE: SPK açıklaması ile Ekim ayında hangi şirketler halka arz olacak, yeni halka arz var mı, ne zaman?

Halka arz takvimi Ekim 2023 hakkında araştırmalar sürüyor. Ekim ayında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanıp borsada işlem gören Simit Sarayı, Ada Gayrimenkul, Hat-San, Reeder Teknoloji, Gıpta Ofis ve Tarkim sonrası ekim ayı için yatırımcılar, "gelecek hafta hangi şirketler halka arz edilecek, yeni halka arz var mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Meka Beton halka arz talep toplama işlemlerinin yakında başlayacağı belli oldu. Halka arz olacak şirketler, talep toplama işlemleri sonrası Borsa İstanbul'da işlem görecek. Peki, yeni halka arz ne zaman, hangi şirketler halka arz edilecek? İşte konu hakkında detaylar

HALKA ARZ TAKVİMİ EKİM 2023 GÜNCEL LİSTE: SPK açıklaması ile Ekim ayında hangi şirketler halka arz olacak, yeni halka arz var mı, ne zaman?

Halka arz olacak şirketler gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Eylül ayında toplam 6 şirket halka arz edilip Borsa İstanbul'da işlem görürken, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurular doğrultusunda şirketler talep toplama işlemlerine başlayabiliyor. Bu noktada, hangi şirketler halka arz edilecek sorusu yanıt arıyor. Peki, yeni halka arz ne zaman? İşte detaylar

HALKA ARZ TAKVİMİ EKİM 2023 GÜNCEL LİSTE: SPK açıklaması ile Ekim ayında hangi şirketler halka arz olacak, yeni halka arz var mı, ne zaman?

BU HAFTA (25-29) EYLÜL YENİ HALKA ARZ VAR MI?

25-29 Eylül tarihleri arasından halka arz olacak yeni bir şirket ismi henüz açıklanmadı.

Gelecek hafta, Meka Beton halka arzın yapılması bekleniyor.

Meka Beton halka arz hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

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HALKA ARZ TAKVİMİ EKİM 2023 GÜNCEL LİSTE: SPK açıklaması ile Ekim ayında hangi şirketler halka arz olacak, yeni halka arz var mı, ne zaman?

BİTEN HALKA ARZLAR EYLÜL 2023

21 - 22 Eylül 2023 Simit Sarayı

HALKA ARZ TAKVİMİ EKİM 2023 GÜNCEL LİSTE: SPK açıklaması ile Ekim ayında hangi şirketler halka arz olacak, yeni halka arz var mı, ne zaman?

14-15 Eylül 2023 - Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

HALKA ARZ TAKVİMİ EKİM 2023 GÜNCEL LİSTE: SPK açıklaması ile Ekim ayında hangi şirketler halka arz olacak, yeni halka arz var mı, ne zaman?

14-15 Eylül 2023 - Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş.

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