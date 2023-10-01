HALKA ARZ TAKVİMİ EKİM 2023 GÜNCEL LİSTE: SPK açıklaması ile Ekim ayında hangi şirketler halka arz olacak, yeni halka arz var mı, ne zaman?

Halka arz takvimi Ekim 2023 hakkında araştırmalar sürüyor. Ekim ayında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanıp borsada işlem gören Simit Sarayı, Ada Gayrimenkul, Hat-San, Reeder Teknoloji, Gıpta Ofis ve Tarkim sonrası ekim ayı için yatırımcılar, "gelecek hafta hangi şirketler halka arz edilecek, yeni halka arz var mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Meka Beton halka arz talep toplama işlemlerinin yakında başlayacağı belli oldu. Halka arz olacak şirketler, talep toplama işlemleri sonrası Borsa İstanbul'da işlem görecek. Peki, yeni halka arz ne zaman, hangi şirketler halka arz edilecek? İşte konu hakkında detaylar