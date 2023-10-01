HALKA ARZ TAKVİMİ EKİM 2023 GÜNCEL LİSTE: SPK açıklaması ile Ekim ayında hangi şirketler halka arz olacak, yeni halka arz var mı, ne zaman?

Halka arz olacak şirketler gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Eylül ayında toplam 6 şirket halka arz edilip Borsa İstanbul'da işlem görürken, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurular doğrultusunda şirketler talep toplama işlemlerine başlayabiliyor. Bu noktada, hangi şirketler halka arz edilecek sorusu yanıt arıyor. Peki, yeni halka arz ne zaman? İşte detaylar