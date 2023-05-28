Hatay seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 son dakika! YSK canlı Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Hatay seçim sonuçları oy oranları ile kim önde?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE HATAY'DA PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

Milletvekili seçimlerinde %33.91 oyla Ak Parti birinci parti oldu. Onu %28.39 oy oranı ile CHP takip ediyor. MHP ise %12.2 oyla üçüncü parti oldu. İşte, diğer partilerin oy oranları:

İYİ Parti: %08.02

Yeşil Sol Parti: %3.25

Yeniden Refah: %1.83

Memleket Partisi: %0.51