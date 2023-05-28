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Haberler Fotohaber Hatay seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 son dakika! YSK canlı Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Hatay seçim sonuçları oy oranları ile kim önde?
Giriş Tarihi: 28.05.2023 17:20 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 17:20

Hatay seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 son dakika! YSK canlı Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Hatay seçim sonuçları oy oranları ile kim önde?

Son Dakika Hatay seçim sonuçları 2023 canlı YSK verileri ile takip ediliyor. Deprem bölgesi illerinde "seçimi kim kazandı" sorusu üzerinde duruluyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 28 Mayıs için bir kez daha gündemdeki yerini aldı. Hatay 2. Tur seçim sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları araştırılıyor. Seçim sonucu il ve ilçe özelinde araştırılıyor. Oy sonuçları ilçe ilçe gündemdeki yerini aldı. Peki, Hatay seçim sonuçları son durum nasıl, kim önde? İşte, detaylar…

Hatay seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 son dakika! YSK canlı Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Hatay seçim sonuçları oy oranları ile kim önde?

Hatay seçim sonucu oy oranları son dakika araştırılıyor. Depremin en çok etkilediği iller arasında yer alan Hatay'da oy sonuçları sorgulanmaya başladı. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı anbean sabah.com.tr'den takip ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in açıklamaları da gündemdeki yerini aldı. Hatay seçim sonuçları 2023 canlı yayın başında yerler alındı. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları güncel olarak paylaşılıyor. İşte, Hatay 2. Tur seçim sonuçları

Hatay seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 son dakika! YSK canlı Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Hatay seçim sonuçları oy oranları ile kim önde?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İkinci turda da ilk turda olduğu gibi oy verme süreci saat 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleşiyor. Oy sürecinin bitmesiyle birlikte sayım süreci başlıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nın seçim yasaklarını kaldırması ardından oranlar anlık olarak ekranlara yansıyor.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak yurtdışı ve yurtiçinde; il ve ilçelerde adayların oy oranları verisine ulaşabilirsiniz.

Hatay seçim sonuçları 2023 linkine tıklayarak son dakika Cumhurbaşkanlığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Hatay seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 son dakika! YSK canlı Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Hatay seçim sonuçları oy oranları ile kim önde?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE HATAY'DA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekili seçimi ilk etapta 14 Mayıs günü gerçekleştirildi. İlk turda Hatay'da Milletvekili seçiminin kazananı Ak Parti olurken Cumhurbaşkanlığı seçiminde en çok oyu Kemal Kılıçdaroğlu aldı.

Kılıçdaroğlu yüzde 48.08, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 48.03, Sinan Oğan yüzde 3.57 ve adaylıktan çekildiğini açıklayan Muharrem İnce yüzde 0.32 oranında oyun sahibi oldu.


Hatay seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 son dakika! YSK canlı Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Hatay seçim sonuçları oy oranları ile kim önde?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE HATAY'DA PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

Milletvekili seçimlerinde %33.91 oyla Ak Parti birinci parti oldu. Onu %28.39 oy oranı ile CHP takip ediyor. MHP ise %12.2 oyla üçüncü parti oldu. İşte, diğer partilerin oy oranları:

İYİ Parti: %08.02

Yeşil Sol Parti: %3.25

Yeniden Refah: %1.83

Memleket Partisi: %0.51

Hatay seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 son dakika! YSK canlı Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Hatay seçim sonuçları oy oranları ile kim önde?

HATAY İLÇELERİ

Antakya‎

Defne

Altınözü

Arsuz

Belen‎

Dörtyol‎

Erzin‎

Hassa‎

İskenderun‎

Kırıkhan

Kumlu

Payas

Reyhanlı‎

Samandağ‎

Yayladağı‎

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