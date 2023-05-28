Hatay seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 son dakika! YSK canlı Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Hatay seçim sonuçları oy oranları ile kim önde?

Son Dakika Hatay seçim sonuçları 2023 canlı YSK verileri ile takip ediliyor. Deprem bölgesi illerinde "seçimi kim kazandı" sorusu üzerinde duruluyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 28 Mayıs için bir kez daha gündemdeki yerini aldı. Hatay 2. Tur seçim sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları araştırılıyor. Seçim sonucu il ve ilçe özelinde araştırılıyor. Oy sonuçları ilçe ilçe gündemdeki yerini aldı. Peki, Hatay seçim sonuçları son durum nasıl, kim önde? İşte, detaylar…