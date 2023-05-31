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Haberler Fotohaber İl il Milletvekili sayısı 2023: Kesin sonuçlar açıklandı! Hangi parti kaç vekil çıkardı? İşte AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, Yeniden Refah, TİP 28. Dönem Milletvekilleri isim listesi
Giriş Tarihi: 31.05.2023 09:23 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 09:27

İl il Milletvekili sayısı 2023: Kesin sonuçlar açıklandı! Hangi parti kaç vekil çıkardı? İşte AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, Yeniden Refah, TİP 28. Dönem Milletvekilleri isim listesi

İl il Milletvekili sayısı 2023 Seçimleri ile belli oldu. 14 Mayıs Pazar günü yapılan 28. Dönem Milletvekili Seçimi kesin sonuçları açıklandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, partilerin vekil sayılarını da duyurdu. Kesin sonuçların Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 28. Dönem milletvekilleri isimleri ve partileri için araştırmalar hız kazandı. Yaşadıkları illerden çıkan vekilleri merak eden vatandaşlar ''28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?'' sorusuna yanıt arıyor. 81 ilden TBMM'de yer alacak 600 milletvekili parti parti araştırılıyor. İşte, AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, Yeniden Refah, TİP 28. Dönem milletvekilleri isim listesi ve sayıları…

İl il Milletvekili sayısı 2023: Kesin sonuçlar açıklandı! Hangi parti kaç vekil çıkardı? İşte AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, Yeniden Refah, TİP 28. Dönem Milletvekilleri isim listesi

İl il milletvekili sayısı, isimleri ve partileri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 14 Mayıs'ta gerçekleşen 28. Dönem Milletvekili Seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece yeni dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yer alacak milletvekilleri parti parti netlik kazandı. 28. Dönem milletvekilleri kimler oldu, hangi parti kaç milletvekili çıkardı, listede hangi isimler var soruları 81 il geneli için araştırılıyor. Sonuçlara göre, yüzde 35.58'lik oy oranıyla Türkiye genelinde en çok vekil sayısına sahip olan parti AK Parti oldu. Peki, Hangi parti kaç vekil çıkardı? İşte, 2023 AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, Yeniden Refah, TİP 28. Dönem milletvekilleri isim listesi

İl il Milletvekili sayısı 2023: Kesin sonuçlar açıklandı! Hangi parti kaç vekil çıkardı? İşte AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, Yeniden Refah, TİP 28. Dönem Milletvekilleri isim listesi

28. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ BELLİ OLDU!

Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü hem 13. Cumhurbaşkanını hem de 28. Dönem Milletvekillerini belirlemek için sandığa gitti.

Tarihi katılımın olduğu seçimde salt çoğunluk sağlanamadığından Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tura kaldı. 28. Dönem Milletvekilleri ise parti parti belli oldu.

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İl il Milletvekili sayısı 2023: Kesin sonuçlar açıklandı! Hangi parti kaç vekil çıkardı? İşte AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, Yeniden Refah, TİP 28. Dönem Milletvekilleri isim listesi

EN ÇOK VEKİLİ AK PARTİ GÖNDERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Başkanı olduğu AK Parti, bu seçimde de Meclis'e en çok vekil gönderen parti oldu.

CHP ise 7'li koalisyona 39 vekil kaptırdı. Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'yi kendi listelerinden sokan CHP, son genel seçimlere göre vekil kaybetti.

2018'de yüzde 22,65 oy oranıyla 146 vekil çıkaran CHP, bu yıl yüzde 25,39 oy oranı ile 168 milletvekili çıkardı.

İl il Milletvekili sayısı 2023: Kesin sonuçlar açıklandı! Hangi parti kaç vekil çıkardı? İşte AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, Yeniden Refah, TİP 28. Dönem Milletvekilleri isim listesi

TEMSİL SAYISI 129'A DÜŞTÜ

Bu 168 vekil arasında; 15 Devalı, 10 Saadetli, 10 Gelecek Partili, 3 Demokrat Partili 1 de İyi Partili olmak üzere 39 milletvekili de Meclis'e girdi.

Diğer partilerin vekilleri çıkartıldığında CHP 129 vekil ile Meclis'te kendisini temsil edecek.

İl il Milletvekili sayısı 2023: Kesin sonuçlar açıklandı! Hangi parti kaç vekil çıkardı? İşte AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, Yeniden Refah, TİP 28. Dönem Milletvekilleri isim listesi

MİLLETVEKİLİ KESİN SONUÇLARI RESMİ GAZETE'DE!

TBMM 28. dönem milletvekilliği kesin sonuçları açıklandı. Böylece hangi partinin kaç milletvekili çıkardığı belli oldu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararın ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini bildirdi.

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