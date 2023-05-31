İl il Milletvekili sayısı 2023: Kesin sonuçlar açıklandı! Hangi parti kaç vekil çıkardı? İşte AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, Yeniden Refah, TİP 28. Dönem Milletvekilleri isim listesi

EN ÇOK VEKİLİ AK PARTİ GÖNDERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Başkanı olduğu AK Parti, bu seçimde de Meclis'e en çok vekil gönderen parti oldu.

CHP ise 7'li koalisyona 39 vekil kaptırdı. Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'yi kendi listelerinden sokan CHP, son genel seçimlere göre vekil kaybetti.

2018'de yüzde 22,65 oy oranıyla 146 vekil çıkaran CHP, bu yıl yüzde 25,39 oy oranı ile 168 milletvekili çıkardı.