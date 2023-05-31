İl il Milletvekili sayısı 2023: Kesin sonuçlar açıklandı! Hangi parti kaç vekil çıkardı? İşte AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, Yeniden Refah, TİP 28. Dönem Milletvekilleri isim listesi

İl il Milletvekili sayısı 2023 Seçimleri ile belli oldu. 14 Mayıs Pazar günü yapılan 28. Dönem Milletvekili Seçimi kesin sonuçları açıklandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, partilerin vekil sayılarını da duyurdu. Kesin sonuçların Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 28. Dönem milletvekilleri isimleri ve partileri için araştırmalar hız kazandı. Yaşadıkları illerden çıkan vekilleri merak eden vatandaşlar ''28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?'' sorusuna yanıt arıyor. 81 ilden TBMM'de yer alacak 600 milletvekili parti parti araştırılıyor. İşte, AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, Yeniden Refah, TİP 28. Dönem milletvekilleri isim listesi ve sayıları…