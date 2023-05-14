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Haberler Fotohaber İstanbul Bayrampaşa seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Bayrampaşa Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı
Giriş Tarihi: 14.05.2023 15:44 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 15:45

İstanbul Bayrampaşa seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Bayrampaşa Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

İstanbul Bayrampaşa seçim sonuçları merak ediliyor. 2018 yılında bu ilçede Recep Tayyip Erdoğan yüzde 55.7, Muharrem İnce yüzde 34.4, Meral Akşener ise yüzde 6 oy almıştı. Şimdi ise gözler 14 Mayıs 2023 seçimlerinde. Bu kapsamda Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olduğu seçimlerde "İstanbul Bayrampaşa seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" soruları öne çıkıyor. İşte İstanbul Bayrampaşa seçim sonuçları ve partilerin oy oranları…

İstanbul Bayrampaşa seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Bayrampaşa Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinin yapıldığı bu tarihi günde öne çıkan başlıklardan biri de "İstanbul Bayrampaşa seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" sorular oluyor. Oylar 08.00-17.00 saatleri arasında kullanılacak ve ardından sandıklar bir bir görevlilerce açılmaya başlanacak. Böylece İstanbul Bayrampaşa seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı sorusu da yanıt bulacak. İşte İstanbul Bayrampaşa seçim sonuçları 2023 ve detaylar.

İstanbul Bayrampaşa seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Bayrampaşa Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

İSTANBUL BAYRAMPAŞA SEÇİM SONUÇLARI!

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

İstanbul Bayrampaşa Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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İstanbul Bayrampaşa seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Bayrampaşa Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

İstanbul Bayrampaşa seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Bayrampaşa Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Cumhurbaşkanı Adayları 2023
Recep Tayyip Erdoğan
Muharrem İnce
Kemal Kılıçdaroğlu
Sinan Oğan

İstanbul Bayrampaşa seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Bayrampaşa Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

İSTANBUL SEÇİM BÖLGELERİ

İstanbul 1. Bölge:

Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar.

İstanbul 2. Bölge:

Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu

İstanbul 3. Bölge:

Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece ve Silivri.

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