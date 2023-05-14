İstanbul Bayrampaşa seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Bayrampaşa Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

İstanbul Bayrampaşa seçim sonuçları merak ediliyor. 2018 yılında bu ilçede Recep Tayyip Erdoğan yüzde 55.7, Muharrem İnce yüzde 34.4, Meral Akşener ise yüzde 6 oy almıştı. Şimdi ise gözler 14 Mayıs 2023 seçimlerinde. Bu kapsamda Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olduğu seçimlerde "İstanbul Bayrampaşa seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" soruları öne çıkıyor. İşte İstanbul Bayrampaşa seçim sonuçları ve partilerin oy oranları…