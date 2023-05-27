İstanbul Bayrampaşa seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Bayrampaşa seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

İstanbul Bayrampaşa seçim sonuçları yakından takip ediliyor. İlk turda bölgede 77 bin 678 seçmen oy kullanmıştı. İkinci turda 50+1 şartı aranmayacak. Seçmen kesim, özellikle yaşadığı bölgelerden çıkan sonuçları merak ediyor. Oy çoğunluğunun sahibi olan kişi 13. Cumhurbaşkanı seçilecek. İstanbul Bayrampaşa'da da sandık başına giden vatandaşlar an itibarıyla "Bayrampaşa seçim sonuçları ile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları nasıl?" sorularını gündeme taşıdı. İşte canlı, güvenilir ve anlık takip ekranıyla ilçenin seçim sonuçları.