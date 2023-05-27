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Haberler Fotohaber İstanbul Bayrampaşa seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Bayrampaşa seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 11:05 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 11:07

İstanbul Bayrampaşa seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Bayrampaşa seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

İstanbul Bayrampaşa seçim sonuçları yakından takip ediliyor. İlk turda bölgede 77 bin 678 seçmen oy kullanmıştı. İkinci turda 50+1 şartı aranmayacak. Seçmen kesim, özellikle yaşadığı bölgelerden çıkan sonuçları merak ediyor. Oy çoğunluğunun sahibi olan kişi 13. Cumhurbaşkanı seçilecek. İstanbul Bayrampaşa'da da sandık başına giden vatandaşlar an itibarıyla "Bayrampaşa seçim sonuçları ile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları nasıl?" sorularını gündeme taşıdı. İşte canlı, güvenilir ve anlık takip ekranıyla ilçenin seçim sonuçları.

İstanbul Bayrampaşa seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Bayrampaşa seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Bayrampaşa seçim sonuçları ve adayların oy oranları bölge halkı tarafından gündemdeki yerini aldı. Milyonlar 2. Tur için yeniden sandık başına gidiyor. Bu kapsamda bu ilçede ikamet eden vatandaşlar Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranlarını canlı ve anlık verilerle takip etmek için sabah.com.tr adresini ziyaret ediyor. Peki, İstanbul Bayrampaşa seçim sonuçları ile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları nasıl? İşte İstanbul Bayrampaşa seçim sonuçları ve anlık veriler.

İstanbul Bayrampaşa seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Bayrampaşa seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

İSTANBUL BAYRAMPAŞA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs günü saat 08.00 ile 17.00 arasında tamamlanan oy verme işlemleri ardından saat 18.00 itibarıyla YSK verileri adım adım paylaşılıyor.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

İstanbul Bayrampaşa seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilde adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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İstanbul Bayrampaşa seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Bayrampaşa seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE İSTANBUL BAŞAKŞEHİR'DE EN ÇOK OYU KİM ALDI?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN %51.01 (92,500 oy.)
KEMAL KILIÇDAROĞLU %42.83 (77,678 oy.)
SİNAN OĞAN %5.84 (10,596 oy.)
MUHARREM İNCE %0.32 (576 oy.)

İstanbul Bayrampaşa seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Bayrampaşa seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. Turunda sonuçlar; sandıklar açıldıktan sonra netleşecek.
2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Yurt içinde oy kullanma işlemi saat 08.00'de başlayacak 17.00'de sona erecek. Oy kullanma işleminin sona ermesiyle sandıklar kapanacak ve sayım işlemine geçilecek.

İstanbul Bayrampaşa seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Bayrampaşa seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.
Diğer adaylardan Muharrem İnce yurt içinde 216 bin 470, yurt dışında 15 bin 759, gümrüklerde 3 bin 554 oy alarak toplam 235 bin 783 oy ile geçerli oyların yüzde 0, 43'üne ulaştı.

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