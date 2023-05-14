İstanbul Çekmeköy seçim sonuçları 2023: Çekmeköy seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları

Türkiye Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşiyor. Şehirlerde ilçe ilçe araştırmalar da başladı. İstanbul Çekmeköy seçim sonuçları 2023 araştırmaları hız kazandı. İstanbul 1. Bölgede yer alan ilçede Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı oy oranı karşılaştırması yapılıyor. İki ittifakın Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu aldıkları oylarla araştırılıyor. İstanbul Çekmeköy seçim sonucu oy oranları son dakika verileri ile takip ediliyor. İşte, İstanbul Çekmeköy seçim sonuçları ile Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oyları…