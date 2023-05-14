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Haberler Fotohaber İstanbul Çekmeköy seçim sonuçları 2023: Çekmeköy seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:15 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:20

İstanbul Çekmeköy seçim sonuçları 2023: Çekmeköy seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları

Türkiye Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşiyor. Şehirlerde ilçe ilçe araştırmalar da başladı. İstanbul Çekmeköy seçim sonuçları 2023 araştırmaları hız kazandı. İstanbul 1. Bölgede yer alan ilçede Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı oy oranı karşılaştırması yapılıyor. İki ittifakın Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu aldıkları oylarla araştırılıyor. İstanbul Çekmeköy seçim sonucu oy oranları son dakika verileri ile takip ediliyor. İşte, İstanbul Çekmeköy seçim sonuçları ile Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oyları…

İstanbul Çekmeköy seçim sonuçları 2023: Çekmeköy seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları

İstanbul Çekmeköy seçim sonuçları son dakika verileri gündemde. 28. Dönem milletvekili ve 13. Cumhurbaşkanı seçimi 81 ilde açılan sandıklarla belirleniyor. İstanbul ilçe seçim sonuçları siyasi partilerin ve adayların oy oranı canlı verilerle araştırılıyor. Çekmeköy seçim sonucu ilçede yaşayan vatandaşlar tarafından yakın mercek altına alındı. Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları güncel YSK verileriyle takip ediliyor. İşte, İstanbul Çekmeköy seçim sonuçları 2023…

İstanbul Çekmeköy seçim sonuçları 2023: Çekmeköy seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları

İSTANBUL 1. BÖLGE: ÇEKMEKÖY SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI 2023

İstanbul 1. Bölge: Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Çekmeköy seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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İstanbul Çekmeköy seçim sonuçları 2023: Çekmeköy seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları

Yüksek Seçim Kurulu, saat 18.00 itibarıyla açılan sandıklara dair bilgileri paylaşmaya başlıyor. İstanbul ilçe seçim sonuçları son dakika verileri takip ediliyor:

İstanbul Çekmeköy seçim sonuçları 2023: Çekmeköy seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK açıklaması: Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

81 ilde eş zamanlı takip edilecek Türkiye Genel Seçimleri kapsamında illerin yanı sıra ilçe sonuçları da detaylı olarak kamuoyu ile paylaşılıyor.

İstanbul Çekmeköy seçim sonuçları 2023: Çekmeköy seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları

İSTANBUL ÇEKMEKÖY 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI ve OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %53.81

Muharrem İnce: %34.66

Selahattin Demirtaş: %5.49

Meral Akşener: %5

Temel Karamollaoğlu: %0.89

Doğu Perinçek: %0.14

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