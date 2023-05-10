İstanbul seçim sonuçları 2023: İlçe ilçe İstanbul oy oranları ile Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ne zaman açıklanacak?

Türkiye Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşiyor. 3 seçim bölgesi ve 98 milletvekili adayı ile sonuçlarda büyük rol oynayacak İstanbul seçim sonuçları 2023 verileri takip ediliyor. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı son dakika YSK verileri ile yakın mercek altına alınıyor. İstanbul seçim sonucu Cumhurbaşkanı seçimi yanı sıra Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile milletvekilleri için de gündemdeki yerini aldı. "Seçimi kim kazandı" sorusuna etki edecek 81 il arasında yer alan İstanbul'da ilçe sonuçları detaylı olarak alınacak. Peki, İstanbul seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?