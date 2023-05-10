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Haberler Fotohaber İstanbul seçim sonuçları 2023: İlçe ilçe İstanbul oy oranları ile Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 10.05.2023 11:14 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 11:14

İstanbul seçim sonuçları 2023: İlçe ilçe İstanbul oy oranları ile Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ne zaman açıklanacak?

Türkiye Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşiyor. 3 seçim bölgesi ve 98 milletvekili adayı ile sonuçlarda büyük rol oynayacak İstanbul seçim sonuçları 2023 verileri takip ediliyor. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı son dakika YSK verileri ile yakın mercek altına alınıyor. İstanbul seçim sonucu Cumhurbaşkanı seçimi yanı sıra Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile milletvekilleri için de gündemdeki yerini aldı. "Seçimi kim kazandı" sorusuna etki edecek 81 il arasında yer alan İstanbul'da ilçe sonuçları detaylı olarak alınacak. Peki, İstanbul seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul seçim sonuçları 2023: İlçe ilçe İstanbul oy oranları ile Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ne zaman açıklanacak?

İstanbul seçim sonuçları oy oranları YSK sandık verilerinin alınmasıyla birlikte gündemde olacak. Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası ilçelerine göre 1. 2. Ve 3. Bölge olarak ayrılan seçim bölgelerinde sonuçlar ayrıntılı olarak elde edilecek. İstanbul Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı verileri ile değerlendirilecek. Oy pusulasında yer alan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı anlık yüzdelerle Türkiye'nin dört bir yanından takip edilecek. İşte, İstanbul seçim sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak? İşte, son dakika seçim verileri...

İstanbul seçim sonuçları 2023: İlçe ilçe İstanbul oy oranları ile Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ne zaman açıklanacak?

GENEL SEÇİM SONUÇLARI 81 İLDE EŞ ZAMANLI TAKİP EDİLİYOR!

14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Türkiye Genel Seçimler kapsamında saat 08.00 ile 17.00 arasında oy verme işlemleri tamamlanıyor.

Sandıklar açıldıkça YSK verileri ile paylaşılacak sonuçlar tüm illerde eş zamanlı takip edilecek. YSK seçim yasaklarının kaldırılması ardından canlı veriler paylaşılacak.

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İstanbul seçim sonuçları 2023: İlçe ilçe İstanbul oy oranları ile Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ne zaman açıklanacak?

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.

18.00 ile 21.00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haberler yayında olacak. 21.00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK bu saati daha erkene taşıyabilecek.

Seçim Sonuçları 2023 için linke tıklayınız. 14 Mayıs'ta YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından canlı oy oranlarını buradan takip edebilirsiniz.

İstanbul seçim sonuçları 2023: İlçe ilçe İstanbul oy oranları ile Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ne zaman açıklanacak?

İLÇE İLÇE İSTANBUL SEÇİM BÖLGELERİ

İstanbul 1. Bölge:

Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar.

İstanbul 2. Bölge:

Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu

İstanbul 3. Bölge:

Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece ve Silivri.

İstanbul Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak ise İstanbul ve tüm ilçeleri için oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

İstanbul seçim sonuçları 2023: İlçe ilçe İstanbul oy oranları ile Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ne zaman açıklanacak?

İSTANBUL CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI 2018

2018 yılında gerçekleşen Türkiye Genel Seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı oy pusulasında 6 isim yer aldı. 12. Cumhurbaşkanı olarak göreve başlayan Recep Tayyip Erdoğan sandıkta yüzde 50 oy oranına ulaştı.

Muharrem İnce yüzde 36.89 oy alırken Selahattin Demirtaş yüzde 7.23, Meral Akşener yüzde 4.76, Temel Karamollaoğlu yüzde 0.94 ve Doğu Perinçek yüzde 0.18 oyla seçimi tamamladı.

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