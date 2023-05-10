İstanbul seçim sonuçları 2023: İlçe ilçe İstanbul oy oranları ile Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ne zaman açıklanacak?

İstanbul seçim sonuçları oy oranları YSK sandık verilerinin alınmasıyla birlikte gündemde olacak. Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası ilçelerine göre 1. 2. Ve 3. Bölge olarak ayrılan seçim bölgelerinde sonuçlar ayrıntılı olarak elde edilecek. İstanbul Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı verileri ile değerlendirilecek. Oy pusulasında yer alan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı anlık yüzdelerle Türkiye'nin dört bir yanından takip edilecek. İşte, İstanbul seçim sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak? İşte, son dakika seçim verileri...