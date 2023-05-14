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Haberler Fotohaber İstanbul Sultangazi seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İstanbul Sultangazi sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 15:55 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 15:55

İstanbul Sultangazi seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İstanbul Sultangazi sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Yurdun dört bir yanında vatandaş 13. Dönem cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için 14 Mayıs Pazar sabahı saat 08.00 itibari ile sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oy pusulasında yer alacağı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın oy oranı vatandaş tarafından araştırılıyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranları AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili sayısına da etkisini göstermekte. İstanbul'da seçmen sayısının 11 milyon 350 bin 969 olduğu açıklanırken Sultangazi 'de ikamet ederek oyunu kullanan vatandaşlar '' 2023 Sultangazi seçim sonuçları açıklandı mı, Sultangazi Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları listesine göre seçim sonucunu kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 Sultangazi seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Sultangazi 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.

İstanbul Sultangazi seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İstanbul Sultangazi sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

İstanbul Sultangazi seçim sonuçları 2023 sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili adayları arasından kazanan isim sabah.com.tr üzerinden canlı olarak aktarılacak. 14 Mayıs Pazar sabahı saat 08.00 ile yut içinde 60 milyondan fazla kişi vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandıkların yolunu tutacak. 2018 Sultangazi cumhurbaşkanlık seçimlerinde 311 bin 714 seçmen sandığa gitmiş ve Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan %61,51 oy alarak zirveye ev sahipliği yapmıştı. Onu %24,05 ile Muharrem İnce takip etmişti. Peki, 2023 Sultangazi seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Sultangazi 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.

İstanbul Sultangazi seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İstanbul Sultangazi sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

İSTANBUL SULTANGAZİ SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

İstanbul Sultangazi seçim sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan sonra açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

Sultangazi Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il ilçe oy oranlarını takip edebilirsiniz.

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İstanbul Sultangazi seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İstanbul Sultangazi sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

İstanbul Sultangazi seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İstanbul Sultangazi sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

İSTANBUL SULTANGAZİ 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI-OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %61,51

Muharrem İnce: %24,05

Selahattin Demirtaş: %10,32

Meral Akşener: %2,96

Temel Karamollaoğlu: %1,03

Doğu Perinçek: %0,12

İstanbul Sultangazi seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İstanbul Sultangazi sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

İSTANBUL SULTANGAZİ 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI-OY ORANLARI

Cumhur İttifakı: %61,53

Millet İttifakı: %22,35

Ak Parti: %53,61

CHP: %16,52

HDP: %15,63

MHP: %7,92

İYİ PARTİ: %4,31

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