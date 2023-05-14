Giriş Tarihi: 14.05.2023 15:55 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 15:55

İstanbul Sultangazi seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İstanbul Sultangazi sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Yurdun dört bir yanında vatandaş 13. Dönem cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için 14 Mayıs Pazar sabahı saat 08.00 itibari ile sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oy pusulasında yer alacağı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın oy oranı vatandaş tarafından araştırılıyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranları AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili sayısına da etkisini göstermekte. İstanbul'da seçmen sayısının 11 milyon 350 bin 969 olduğu açıklanırken Sultangazi 'de ikamet ederek oyunu kullanan vatandaşlar '' 2023 Sultangazi seçim sonuçları açıklandı mı, Sultangazi Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları listesine göre seçim sonucunu kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 Sultangazi seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Sultangazi 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.