İzmir Gaziemir seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Gaziemir seçim sonucu ve oy oranları

İzmir Gaziemir seçim sonuçları 2023 yılı için araştırılıyor. 14 Mayıs'ta Türkiye Genel Seçimleri için sandık başına giden vatandaşların gündeminde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı yer alıyor. İzmir 1. Seçim bölgesinde yer alan Gaziemir ilçesinde oy kullananlar ''2023 İzmir Gaziemir seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile Meclis'te yer alacak olan AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili sayısı sandıklardan çıkan oyların sayılmasının ardından duyurulacak. İşte, son dakika YSK verileri ile 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Gaziemir seçim sonucu ve oy oranları canlı takip ekranı…