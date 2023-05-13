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Haberler Fotohaber İzmir Gaziemir seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Gaziemir seçim sonucu ve oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 14:15 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 15:03

İzmir Gaziemir seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Gaziemir seçim sonucu ve oy oranları

İzmir Gaziemir seçim sonuçları 2023 yılı için araştırılıyor. 14 Mayıs'ta Türkiye Genel Seçimleri için sandık başına giden vatandaşların gündeminde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı yer alıyor. İzmir 1. Seçim bölgesinde yer alan Gaziemir ilçesinde oy kullananlar ''2023 İzmir Gaziemir seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile Meclis'te yer alacak olan AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili sayısı sandıklardan çıkan oyların sayılmasının ardından duyurulacak. İşte, son dakika YSK verileri ile 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Gaziemir seçim sonucu ve oy oranları canlı takip ekranı…

İzmir Gaziemir seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Gaziemir seçim sonucu ve oy oranları

İzmir Gaziemir seçim sonuçları 2023 Türkiye Genel Seçimleri akabinde araştırılmaya başlandı. İzmir'in 1. Seçim bölgesinde yer alan ilçede ikamet eden vatandaşlar ''2023 İzmir Gaziemir seçim sonuçları açıklandı mı?'' sorusunu gündeme taşıdı. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı ile seçimi kim kazandı sorusu yanıt bulacak. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti'nin TBMM'deki sandalye dağılımına etki edecek. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonucu YSK tarafından açıklandıktan hemen sonra sabah.com.tr'de olacak. İşte, 2023 İzmir Gaziemir Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları son durum…

İzmir Gaziemir seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Gaziemir seçim sonucu ve oy oranları

2023 İZMİR GAZİEMİR SONUÇLARI VE OY ORANLARI

YSK'dan yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

İzmir Gaziemir Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan sonra açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il il ve ilçe ilçe oy oranlarını canlı olarak takip edebilirsiniz.

İzmir Gaziemir Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak da adayların ve partilerin ilçe bazında oy oranlarını öğrenebilirsiniz.

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İzmir Gaziemir seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Gaziemir seçim sonucu ve oy oranları

İzmir Gaziemir seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Gaziemir seçim sonucu ve oy oranları

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce (Adaylıktan çekildi)

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

İzmir Gaziemir seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Gaziemir seçim sonucu ve oy oranları

İZMİR SEÇİM BÖLGELERİ

İzmir 2 seçim bölgesinden oluşuyor:

İzmir 1. Bölge: Balçova, Buca, Çeşme, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Konak, Menderes, Narlıdere, Seferhisar, Selçuk, Torbalı ve Urla.

İzmir 2. Bölge: Aliağa, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Çiğli, Dikili, Foça, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menemen, Ödemiş ve Tire.

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