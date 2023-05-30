Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bakanlar Kurulu son kez toplanıyor! 31 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yarın mı, gündemi neler?
Giriş Tarihi: 30.05.2023 21:55 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 21:55

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bakanlar Kurulu son kez toplanıyor! 31 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yarın mı, gündemi neler?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta sorusu Cumhurbaşkanlığı seçimi ardından gündemdeki yerini aldı. 15 günde bir Pazartesi günleri toplanan Bakanlar Kurulu seçim sebebiyle ara verdiği toplantı takvimine yenilenen ekiple birlikte dönüyor. Yeni kabinenin açıklanmasıyla birlikte çalışmalar hız kazanacak. Cumhurbaşkanlığı Kabine gündemi neler olacak merak konusu. Kabine Toplantısı konuları neler sorusu gündemdeki yerini aldı. Mevcut bakanlar son kez bir araya gelecek. Peki, 31 Mayıs Kabine Toplantısı ne zaman, yarın mı? İşte, detaylar…

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bakanlar Kurulu son kez toplanıyor! 31 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yarın mı, gündemi neler?

Kabine Toplantısı yarın mı sorusu yanıt aramaya başladı. Uzun süredir seçim temposu nedeniyle toplanmayan Bakanlar Kurulu yenilenmeden önce son kez bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları yeniden Başkan Erdoğan tarafından paylaşılacak. Seçim vaatleri arasında yer alan ev hanımlarına emeklilik, vergisiz telefon ve evlilik kredisi gibi konuların gündemde olması bekleniyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Araştırmalar hız kazandı. Peki, 31 Mayıs Kabine Toplantısı konuları neler? İşte, detaylar…

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bakanlar Kurulu son kez toplanıyor! 31 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yarın mı, gündemi neler?

YARIN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

Son dakika Kabine toplanacak mı araştıırlmaya başladı. Bakanlar Kurulu toplantısı son olarak 6 Mart 2023 tarihinde yapıldı.

Gelen son dakika haberine göre Başkan Erdoğan mevcut ekiple son kez yarın bir araya geliyor. Şu anda görevde bulunanlar bakanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bakanlar Kurulu son kez toplanıyor! 31 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yarın mı, gündemi neler?

KABİNE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA TOPLANACAK?

Başkan Erdoğan mevcut ekiple 31 Mayıs Çarşamba günü bir araya gelecek. Kabinenin saat 15.30 gibi bir araya gelmesi bekleniyor.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bakanlar Kurulu son kez toplanıyor! 31 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yarın mı, gündemi neler?

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NELER OLACAK?

Görüşülmesi beklenen son konuların gündemde olması bekleniyor. Taşerona kadro, deprem bölgesi konutlarının yanı sıra seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlili kredisi gibi konuların gündemde olması bekleniyor.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bakanlar Kurulu son kez toplanıyor! 31 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yarın mı, gündemi neler?

SON KARARLAR

Borçlar silinecek:

"Bölgenin ayağa kaldırılmasında kritik sanayi tesisleri ve işletmeler için gereken tüm destekleri sağlayacağız. Şehirlerimizi ihya ve inşa çalışmalarımızı planlıyoruz. Deprem bölgesindeki işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 borçlarını, felakette hayatını kaybeden işletmecilerimizin tüm borçlarını siliyoruz."

SON DAKİKA