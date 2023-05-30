Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bakanlar Kurulu son kez toplanıyor! 31 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yarın mı, gündemi neler?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta sorusu Cumhurbaşkanlığı seçimi ardından gündemdeki yerini aldı. 15 günde bir Pazartesi günleri toplanan Bakanlar Kurulu seçim sebebiyle ara verdiği toplantı takvimine yenilenen ekiple birlikte dönüyor. Yeni kabinenin açıklanmasıyla birlikte çalışmalar hız kazanacak. Cumhurbaşkanlığı Kabine gündemi neler olacak merak konusu. Kabine Toplantısı konuları neler sorusu gündemdeki yerini aldı. Mevcut bakanlar son kez bir araya gelecek. Peki, 31 Mayıs Kabine Toplantısı ne zaman, yarın mı? İşte, detaylar…