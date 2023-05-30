Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bakanlar Kurulu son kez toplanıyor! 31 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yarın mı, gündemi neler?

Kabine Toplantısı yarın mı sorusu yanıt aramaya başladı. Uzun süredir seçim temposu nedeniyle toplanmayan Bakanlar Kurulu yenilenmeden önce son kez bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları yeniden Başkan Erdoğan tarafından paylaşılacak. Seçim vaatleri arasında yer alan ev hanımlarına emeklilik, vergisiz telefon ve evlilik kredisi gibi konuların gündemde olması bekleniyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Araştırmalar hız kazandı. Peki, 31 Mayıs Kabine Toplantısı konuları neler? İşte, detaylar…