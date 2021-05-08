Mübarek Kadir Gecesi tarihi geldi. Ramazana ayının 27. gecesine denk gelen Kadir Gecesi, bu yıl 8 Mayıs'da idrak edilecek. Kadir Gecesi'nin anlamı ve önemi ise sevdiklerimize gönderilecek Kandil mesajları ile vurgulanacak. Kadir Gecesi mesajları bu gecenin önemi ve anlamı belirtmek için en çok paylaşılan konular arasında yer alıyor.

KANDİL MESAJLARI 2021

Sevdiklerinize göndereceğiniz Kandil mesajları ile mübarek Kadir Gecesinde onları hatırladığınızı belirtebilir ve İyi Kandiller dileklerinizi gönderebilirsiniz. Kandil mesajları seçenekleri arasında resimli, yazılı, dualı, ayetli, farklı ve huzur dolu Kadir Gecesi mesajları sözleri bulunuyor.

RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI SÖZLERİ

Kadir Gecesi mesajları ve sözleri seçeneklerine bu başlık altından göz atabilirsiniz. En güzel, kısa, uzun, dualı, ayetli, yeni ve resimli kadir gecesi mesajları resimli için ayrıntıları inceleyiniz. İşte, en güzel kadir gecesi mesajları ve kandil mesajı seçenekleri! Kadir Geceniz Mübarek olsun