Katılımevim halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verir? Talep toplama sona erdi! Katılımevim borsada ne zaman işlem görecek?

Katılımevim halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek sorusu vatandaşlar tarafından yanıt aramakta. Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'nin halka arz talep toplama işlemleri 6 – 7 Haziran tarihleri arasında yapıldı ve borsa işlem tarihi aratılıyor. İşte konu hakkında detaylar