Katılımevim halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verir? Talep toplama sona erdi! Katılımevim borsada ne zaman işlem görecek?

Katılımevim halka arz borsa işlem tarihi gündemdeki yerini aldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'nin talep toplama işlemleri 6 – 7 Haziran 2023 arasında yapıldı. Bu noktada vatandaşlar "Katılımevim halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aramakta. Hisse fiyatı 13,43 TL'den hesaplanan ve eşit dağıtım yöntemiyle halka arz uygulanan şirket yakında borsada işlem görecek. Peki, Katılımevim halka arz borsada ne zaman işlem görecek? Katılımevim halka arz kaç lot verir? İşte konu hakkında son dakika detaylar