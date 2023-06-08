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Haberler Fotohaber Katılımevim halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verir? Talep toplama sona erdi! Katılımevim borsada ne zaman işlem görecek?
Giriş Tarihi: 08.06.2023 11:35 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 11:35

Katılımevim halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verir? Talep toplama sona erdi! Katılımevim borsada ne zaman işlem görecek?

Katılımevim halka arz borsa işlem tarihi gündemdeki yerini aldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'nin talep toplama işlemleri 6 – 7 Haziran 2023 arasında yapıldı. Bu noktada vatandaşlar "Katılımevim halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aramakta. Hisse fiyatı 13,43 TL'den hesaplanan ve eşit dağıtım yöntemiyle halka arz uygulanan şirket yakında borsada işlem görecek. Peki, Katılımevim halka arz borsada ne zaman işlem görecek? Katılımevim halka arz kaç lot verir? İşte konu hakkında son dakika detaylar

Katılımevim halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verir? Talep toplama sona erdi! Katılımevim borsada ne zaman işlem görecek?

Katılımevim halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek sorusu vatandaşlar tarafından yanıt aramakta. Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'nin halka arz talep toplama işlemleri 6 – 7 Haziran tarihleri arasında yapıldı ve borsa işlem tarihi aratılıyor. İşte konu hakkında detaylar

Katılımevim halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verir? Talep toplama sona erdi! Katılımevim borsada ne zaman işlem görecek?

KATILIMEVİM HALKA ARZ TALEP TOPLAMA BİTTİ Mİ?

Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onayladı.

Kişilerin kendi birikimleriyle ev-araba sahibi olmalarını sağlayan bir finans organizasyon firması olan Katılımevim paylarının halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri belli oldu.

Katılımevim halka arz tarihleri 6-7 Haziran 2023 olarak açıklandı.

Buna göre, 6 Haziran Salı saat 09.00 itibarıyla başlayan talep toplama işlemleri, 7 Haziran Çarşamba saat 17.00'de sona erecek.

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Katılımevim halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verir? Talep toplama sona erdi! Katılımevim borsada ne zaman işlem görecek?

KATILIMEVİM HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Katılımevim hisse fiyatı 13,43 TL olarak açıklandı. 1 TL nominal değerli paylar 13,43 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

150.000.000 TL sermayeye sahip Katılımevim, halka arz süreci sonunda 30.000.000 TL'lik sermaye artışına giderek, 180.000.000 TL toplam sermayeye ulaşacak.

Halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak. Şirketin halka arz büyüklüğü ise 805 Milyon TL olarak açıklandı.

Katılımevim halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verir? Talep toplama sona erdi! Katılımevim borsada ne zaman işlem görecek?

KATILIMEVİM KAÇ LOT VERİR?

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, Katılımevim halka arzında toplamda 30,000,000 Lot pay dağıtılacak. Hisselere fazla talep gelmesi halinde ise ek pay satışı yapılmayacak.

Dağıtılacak payların yüzde 25'i halka açık olacak.

Dağıtılacak Pay Mktarı (Olası)

- 1 Milyon katılım: 60 Lot (806 TL).

- 1.2 Milyon katılım: 50 Lot (672 TL).

- 1.4 Milyon katılım: 43 Lot (578 TL).

- 1.6 Milyon katılım: 38 Lot (511 TL).

- 1.8 Milyon katılım: 33 Lot (444 TL).

- 2 Milyon katılım: 30 Lot (403 TL).

Katılımevim halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verir? Talep toplama sona erdi! Katılımevim borsada ne zaman işlem görecek?

KATILIMEVİM HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Katılımevi halka arz sonuçları ve borsada işlemin gelecek hafta olması bekleniyor

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