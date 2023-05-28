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Haberler Fotohaber CANLI | KAYSERİ SEÇİM SONUÇLARI 2023 | 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kayseri 2. Tur seçim sonuçları ile Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranları
Giriş Tarihi: 28.05.2023 19:03 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 19:03

CANLI | KAYSERİ SEÇİM SONUÇLARI 2023 | 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kayseri 2. Tur seçim sonuçları ile Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranları

Kayseri seçim sonuçları 2023 yılı için araştırılmaya başlandı. 50 milyondan fazla seçmen 28 Mayıs Pazar günü 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti. Oy verme sürecinin tamamlanmasının ardından ''2023 Seçim sonucu ile seçimi kim kazandı?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları sorgulanıyor. 2. tur seçim sonuçları son dakika YSK verileri sabah.com.tr sonuç sayfasına anlık olarak yansıyor. Peki, YSK İkinci tur 28 Mayıs Kayseri Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları ne oldu? İşte, 2023 Kayseri seçim sonuçları oy oranları canlı ve güncel veriler...

CANLI | KAYSERİ SEÇİM SONUÇLARI 2023 | 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kayseri 2. Tur seçim sonuçları ile Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranları

Kayseri seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından gündemdeki yerini aldı. Şehirde ikamet eden vatandaşlar, ''2023 Kayseri seçim sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Seçimi kim kazandı sorusu Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları ile yanıt bulacak. 28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. tur seçim sonuçları oy oranı YSK tarafından açıklanır açıklanmaz canlı ve anlık verileri ile sabah.com.tr'de yerini alıyor! Peki, 2023 seçim sonucu ile Kayseri'de seçimi kim kazandı? İşte, YSK İkinci tur 28 Mayıs Kayseri Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları son dakika verileri…

CANLI | KAYSERİ SEÇİM SONUÇLARI 2023 | 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kayseri 2. Tur seçim sonuçları ile Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranları

KAYSERİ 28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler saat 18.00 ile 21.00 arasında yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest hale gelecek.

YSK'nın belirlediği kurala göre Kayseri Seçim Sonuçları 28 Mayıs Pazar günü sandıklar açılmaya başladıktan sonra kamuoyuna aktarılacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

Kayseri seçim sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların il genelinde ve ilçe bazında oy oranlarını öğrenebilirsiniz.

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CANLI | KAYSERİ SEÇİM SONUÇLARI 2023 | 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kayseri 2. Tur seçim sonuçları ile Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranları

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE KAYSERİ'DE EN ÇOK OYU KİM ALDI?

2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi.

Kayseri seçim sonuçları verilerine göre, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı %63.33 olarak açıklandı. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise %27.48 oldu.

Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın oy oranı %8.83 olurken seçime kısa süre kala adaylıktan çekilme kararı alan Muharrem İnce'nin oy oranı ise %0.36 oldu.

CANLI | KAYSERİ SEÇİM SONUÇLARI 2023 | 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kayseri 2. Tur seçim sonuçları ile Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranları

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE KAYSERİ'DA PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

1,026,972 seçmenin bulunduğu Kayseri'de seçimlere katılım oranı %90.99 olarak gerçekleşmişt.

İlk Turda Kayseri'de partilerin alıkları oy oranları şu şekildeydi:

Cumhur İttifakı %65.11

Millet İttifakı %27.23

Parti bazında bakıldığında ise sonuçlar şöyle olmuştu:

AK Parti %40.72

MHP %19.01

CHP %17.25

İYİ Parti %9.98

Yeniden Refah %3.49

Yeşil Sol Parti %1.14

Memleket Partisi %0.91

CANLI | KAYSERİ SEÇİM SONUÇLARI 2023 | 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kayseri 2. Tur seçim sonuçları ile Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranları

KAYSERİ İLÇELERİ

Hacılar

İncesu

Kocasinan

Melikgazi

Talas

Akkışla

Bünyan

Develi

Felahiye

Özvatan

Pınarbaşı

Sarıoğlan

Sarız

Tomarza

Yahyalı

Yeşilhisar

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