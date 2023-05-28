CANLI | KAYSERİ SEÇİM SONUÇLARI 2023 | 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kayseri 2. Tur seçim sonuçları ile Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranları

Kayseri seçim sonuçları 2023 yılı için araştırılmaya başlandı. 50 milyondan fazla seçmen 28 Mayıs Pazar günü 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti. Oy verme sürecinin tamamlanmasının ardından ''2023 Seçim sonucu ile seçimi kim kazandı?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları sorgulanıyor. 2. tur seçim sonuçları son dakika YSK verileri sabah.com.tr sonuç sayfasına anlık olarak yansıyor. Peki, YSK İkinci tur 28 Mayıs Kayseri Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları ne oldu? İşte, 2023 Kayseri seçim sonuçları oy oranları canlı ve güncel veriler...