Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? 2. tur seçim sonuçları 2023 sonrası Kemal Kılıçdaroğlu CHP’den istifa edecek mi, etti mi?

Kemal Kılıçdaroğlu istifa etti mi son dakika araştırılıyor. Seçim sonrası açıklama yapacak genel başkan partiden ayrılacak mı merak konusu. İkinci turda da Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında kalan Millet İttifakı adayı açıklamasında neler söyleyecek şimdiden gündemdeki yerini aldı. Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi sorusu yanıt arıyor. YSK tarafından açıklanan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 13. Cumhurbaşkanını belirledi. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu CHP'den istifa edecek mi? İşte, detaylar...