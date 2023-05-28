Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? 2. tur seçim sonuçları 2023 sonrası Kemal Kılıçdaroğlu CHP’den istifa edecek mi, etti mi?

28 Mayıs günü gerçekleşen ikinci tur seçimleri ardından Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçmenin kararı oldu. Sandıkta kaybeden Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi araştırılmaya başladı. CHP genel başkanı, 2023 seçim sonuçları oy oranları ile takip edildi. Ancak geride kalarak seçimi 2. Turda da kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu CHP'den istifa edecek mi, etti mi soruları yanıt arıyor. Açıklama yapması beklenen aday takip edilmeye başladı. Peki, son dakika Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi?