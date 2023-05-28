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Haberler Fotohaber Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? 2. tur seçim sonuçları 2023 sonrası Kemal Kılıçdaroğlu CHP’den istifa edecek mi, etti mi?
Giriş Tarihi: 28.05.2023 21:41 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 21:48

Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? 2. tur seçim sonuçları 2023 sonrası Kemal Kılıçdaroğlu CHP’den istifa edecek mi, etti mi?

28 Mayıs günü gerçekleşen ikinci tur seçimleri ardından Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçmenin kararı oldu. Sandıkta kaybeden Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi araştırılmaya başladı. CHP genel başkanı, 2023 seçim sonuçları oy oranları ile takip edildi. Ancak geride kalarak seçimi 2. Turda da kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu CHP'den istifa edecek mi, etti mi soruları yanıt arıyor. Açıklama yapması beklenen aday takip edilmeye başladı. Peki, son dakika Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi?

Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? 2. tur seçim sonuçları 2023 sonrası Kemal Kılıçdaroğlu CHP’den istifa edecek mi, etti mi?

Kemal Kılıçdaroğlu istifa etti mi son dakika araştırılıyor. Seçim sonrası açıklama yapacak genel başkan partiden ayrılacak mı merak konusu. İkinci turda da Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında kalan Millet İttifakı adayı açıklamasında neler söyleyecek şimdiden gündemdeki yerini aldı. Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi sorusu yanıt arıyor. YSK tarafından açıklanan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 13. Cumhurbaşkanını belirledi. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu CHP'den istifa edecek mi? İşte, detaylar...

Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? 2. tur seçim sonuçları 2023 sonrası Kemal Kılıçdaroğlu CHP’den istifa edecek mi, etti mi?

KEMAL KILIÇDAROĞLU PARTİDEN İSTİFA EDECEK Mİ?

Türkiye Genel Seçimleri kapsamında ikinci tura giden Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlandı. Kazanan bir kez daha Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istifa haberleri ile gündemde.

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Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? 2. tur seçim sonuçları 2023 sonrası Kemal Kılıçdaroğlu CHP’den istifa edecek mi, etti mi?

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonuçlarının gelmesi ardından saat 21.30 itibarıyla bir açıklama yaptı.

Seçmenine teşekkür eden Kılıçdaroğlu, istifa yönünde bir açıklama yapmadı.

Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? 2. tur seçim sonuçları 2023 sonrası Kemal Kılıçdaroğlu CHP’den istifa edecek mi, etti mi?

2023 SEÇİM SONUÇLARI BELLİ OLDU!

Yüzde 99.2 açılan sandık oranı ile seçim sonucu oy oranları şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: %52.08

Kemal Kılıçdaroğlu: %47.92

Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? 2. tur seçim sonuçları 2023 sonrası Kemal Kılıçdaroğlu CHP’den istifa edecek mi, etti mi?

İLK VE İKİNCİ TURDA KEMAL KILIÇDAROĞLU KAÇ OY ALDI?

14 Mayıs günü gerçekleşen ilk turda 24.594.932 oyla yüzde 44.88 oy oranına ulaşan Kılıçdaroğu ikinci turda 2 milyon farkla rakibi Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında kaldı.

Yüzde 99.2 açılan sandık oranı kapsamında genel başkanın 25.124.193 oyu var.

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