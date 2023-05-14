Konya seçim sonuçları 2023 | Konya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları

Konya seçim sonuçları, adayların il il oy oranlarını araştıran vatandaşlar tarafından inceleniyor. Açılan sandıklara göre geçerli geçersiz oyları, seçmen sayılarını ve oy dağılımını araştıran seçmenler, 2023 genel seçimi kim kazandı sorusuyla Konya seçim sonuçları ekranını araştırıyor. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti'nin oy oranları ve milletvekili adayları da incelemeler arasında yer alırken seçim sonucu ekranında Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranı karşılaştırması mercek altına alınıyor. İşte Konya Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili genel seçim sonuçları!