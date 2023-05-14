Konya seçim sonuçları 2023 | Konya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları

İl il seçim sonuçları ekranında Konya seçim sonuçları ve oy oranları aratılıyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı ve Milletvekili adaylarının oy oranlarına göre sıralandığı Konya seçim sonuçları sayfamızda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları listesine ulaşabilirsiniz. 1 milyon 500 binin üzerinde seçmenin katılım gösterdiği seçimlerde Konya'da Recep Tayyip Erdoğan %74.2 oy oranıyla açık ara yüksek oyu almıştı. Peki, 2023 genel seçimlerde kim kazandı, hangi aday ne kadar oy aldı? İşte 2023 seçim sonucu ekranı ile partilerin oy oranı.