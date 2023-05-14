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Haberler Fotohaber Konya seçim sonuçları 2023 | Konya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 13:56 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:00

Konya seçim sonuçları 2023 | Konya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları

Konya seçim sonuçları, adayların il il oy oranlarını araştıran vatandaşlar tarafından inceleniyor. Açılan sandıklara göre geçerli geçersiz oyları, seçmen sayılarını ve oy dağılımını araştıran seçmenler, 2023 genel seçimi kim kazandı sorusuyla Konya seçim sonuçları ekranını araştırıyor. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti'nin oy oranları ve milletvekili adayları da incelemeler arasında yer alırken seçim sonucu ekranında Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranı karşılaştırması mercek altına alınıyor. İşte Konya Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili genel seçim sonuçları!

Konya seçim sonuçları 2023 | Konya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları

İl il seçim sonuçları ekranında Konya seçim sonuçları ve oy oranları aratılıyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı ve Milletvekili adaylarının oy oranlarına göre sıralandığı Konya seçim sonuçları sayfamızda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları listesine ulaşabilirsiniz. 1 milyon 500 binin üzerinde seçmenin katılım gösterdiği seçimlerde Konya'da Recep Tayyip Erdoğan %74.2 oy oranıyla açık ara yüksek oyu almıştı. Peki, 2023 genel seçimlerde kim kazandı, hangi aday ne kadar oy aldı? İşte 2023 seçim sonucu ekranı ile partilerin oy oranı.

Konya seçim sonuçları 2023 | Konya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları

KONYA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Konya seçim sonuçları, saat 21:00'de YSK'dan gelen ilk açıklamalarla birlikte sabah.com.tr seçim sonuçları ekranında yer alacak.

YSK konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' demişti.

Konya seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan hemen sonra açıklanacak.

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Konya seçim sonuçları 2023 | Konya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce (adaylıktan çekildi)

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

Konya'da 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan %74.2 ile en yüksek oyu almıştı. Millet İttifakı'nın adayı Muharrem İnce %13.7, Meral Akşener ise %8.2 oy aldı. 2018 Konya seçim sonuçları şöyle;

Konya Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Konya seçim sonuçları 2023 | Konya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları

KONYA 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN - %74.2

MUHARREM İNCE - %13.7

MERAL AKŞENER - %8.2

SELAHATTİN DEMİRTAŞ - %2.3

TEMEL KARAMOLLAOĞLU - %1.4

DOĞU PERİNÇEK - %0.2

Konya seçim sonuçları 2023 | Konya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları

KONYA 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

Cumhur İttifakı - %74.9

Millet İttifakı: %21

Ak Parti: %59.4

MHP: %15.5

CHP: %9.7

İYİ PARTİ: %9

HDP: %3.7

Diğer: %2.7

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